Tentano il colpo in una gioielleria ma vengono messi in fuga, uno beccato

Tentata rapina questa sera in un negozio in pieno centro a Reggio Calabria. Due persone, non armate, sono entrate nella gioielleria “Federica”, nota attività che si trova su corso Giuseppe Garibaldi, provando appunto a rapinare il titolare che ha però riagito costringendo i malviventi a darsi ad una precipitosa fuga.

Il commerciante ha poi lanciato l’allarme chiamando il 113 e sul posto si sono precipitate le Volanti della Questura cittadina che, poco distante, sono riusciti a bloccare uno dei due, un 46enne di Catania, che è stato arrestato mentre l’altro complice è attualmente ricercato. Il fermato è stato portato in carcere.