Tragedia all’ospedale di Vibo: al settimo mese di gravidanza muore insieme al bambino

Tragico evento all'ospedale di Vibo Valentia. Nella mattinata odierna di domenica 4 maggio, intorno alle cinque del mattino, una 32enne al settimo mese di gravidanza si è presentata al pronto soccorso affermando di non sentire il movimento del bambino.

Sottoposta ai primi accertamenti, i medici hanno purtroppo constatato il decesso del figlio in grembo. La donna, Martina Piserà - originaria di Pizzo ma residente in un altro centro del Vibonese - è stata poi trasferita presso il reparto di Ginecologia in condizioni a quanto pare stabili, ma chiaramente turbata emotivamente per quanto accaduto.

Dopo circa mezz'ora, il quadro clinico è rapidamente precipitato. La giovane infatti, è stata colta da un arresto cardiaco e nonostante tutti i tentativi di rianimazione, sfortunatamente non c'è stato nulla da fare.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura alla quale potrebbe affiancarsi una interna ad opera della struttura commissariale che gestisce l'Azienda sanitaria provinciale.