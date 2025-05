Primo maggio al sicuro, ipercontrolli nel reggino: denunce, multe e sequestri

Un articolato servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in atto dai Carabinieri di Reggio Calabria durante il ponte del Primo Maggio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire reati e comportamenti pericolosi, soprattutto in un periodo di intensa mobilità.

Durante l’attività - che ha visto l’impiego di numerose pattuglie su tutto il territorio aspromontano - due persone, fermate fra le vie del centro storico di Polistena sono state trovate in possesso di armi da taglio detenute illegalmente e per questo denunciate alla Procura di Palmi per il loto porto abusivo.

I militari hanno tenuto sotto controllo le zone dove insistono diversi locali notturni con lo scopo di prevenire eventuali episodi di violenza. In questo contesto un giovanissimo incensurato di Cittanova è stato denunciato per lesioni personali ai danni di un suo coetaneo.

Le attività su strada

Sotto la lente anche le principali arterie stradali con tre automobilisti sorpresi a guidare mezzi sottoposti a sequestro. Altri due, invece, sono stati fermati al volante di auto risultate rubate e per loro è scattata inevitabilmente la denuncia per ricettazione, con la comunicazione di reato all’Autorità Giudiziaria.

Non sono mancate le denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica, con nove conducenti sanzionati perché dopo essere stati sottoposti all’etilometro hanno fatto registrate valori di alcol ben superiori ai limiti consentiti dalla legge. Per tutti loro è conseguito il ritiro della patente e il sequestro del mezzo su cui viaggiavano.

La strategia di prevenzione

L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio messa in campo dall’Arma, soprattutto in occasione di festività e ponti, periodi in cui si registra un aumento del traffico e delle presenze nei luoghi di aggregazione.