Elettricità gratis in casa, allacci abusivi scovati nel crotonese

I Carabinieri Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito - insieme all’azienda che fornisce l’energia elettrica - dei controlli in quattro abitazioni del popoloso centro del crotonese, riscontrando delle violazioni nell’allaccio alla rete.

In tutte le case era stato infatti installato un bypass per evitare il monitoraggio regolare del consumo della corrente attraverso i contatori.

Grazie alla collaborazione e agli accertamenti dei tecnici Enel, i militari hanno quini denunciato tre donne e un uomo del posto, accusati delle violazioni, sequestrando di cavi e dell’altro materiale utilizzato per eludere la registrazione e, di fatto, sottrarre l’elettricità per un valore ancora in corso di quantificazione.