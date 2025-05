Conclusa la IV edizione de “Racconta il tuo territorio”

Si è svolta ieri, mercoledì 7 maggio, a Mendicino la manifestazione finale del concorso promosso dalla Fondazione Carical “Racconta il tuo territorio”, giunto alla sua quarta edizione e rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Calabria e della Basilicata. Ad essere premiati gli alunni della classe IIA dell’Istituto Tecnico Turistico, accompagnati dalla professoressa Vitina Pizzonia e dall’assistente alla comunicazione Francesca Preiti, i quali si sono aggiudicati il primo premio nella categoria foto-sezione turismo con un percorso fotografico dal titolo “Tropea e dintorni: un viaggio tra storia, cultura e natura”.

Il lavoro è stato pensato come una sorta di itinerario turistico rappresentativo del nostro territorio, attraverso delle immagini dei luoghi più iconici dal punto di vista artistico, storico-culturale e paesaggistico, passando anche per l’enogastronomia che, attraverso la sperimentazione di nuovi sapori, favorisce un contatto con la cultura del luogo. L’attività intrapresa ha dato l’opportunità agli studenti di approfondire le loro competenze in linea col corso di studi intrapreso, nonché di mettere ulteriormente in luce la bellezza, il valore culturale e le grandi potenzialità del territorio in cui vivono.

Grande soddisfazione espressa dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, dalla referente del progetto Domenica Rombolà e dall’intero consiglio di classe per il riconoscimento ottenuto dagli allievi e per il grande valore formativo di questa esperienza, che ha avuto come fine principale quello di stimolare nei giovani la conoscenza del proprio territorio e motivarne lo spirito di appartenenza.