Girifalco. Circolo abituale ritrovo di pregiudicati, sospesa la licenza

A seguito di una su proposta avanzata dalla Stazione Carabinieri di Girifalco e della successiva istruttoria eseguita dall’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, il Questore di Catanzaro ha sospeso per 20 giorni la licenza di somministrazione alimenti e bevande ad un circolo privato locale.

Il locale, che nel recente passato è stato anche teatro di episodi di violenza, è considerato un centro di aggregazione abituale per soggetti condannati - anche per traffico di stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e in materia di armi e droga - e di documentata pericolosità sociale.

Circostanze queste che costituirebbero un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e che avrebbero destato anche allarme sociale. Da qui la decisione di adottare il provvedimento preventivo per scongiurare il consolidarsi o il reiterarsi di situazioni che possano agevolare reati o, comunque, turbare gravemente la tranquillità.