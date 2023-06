Girifalco. Toppo spesso frequentato da pregiudicati, bar chiuso per due settimane

I Carabinieri della Stazione di Girifalco hanno notificato un provvedimento del Questore di Catanzaro al titolare di un bar ubicato in via Milano che prevede la sospensione dell’attività per quindici giorni e che si è reso necessario a seguito dei numerosi controlli dell’Arma che hanno accertato la continua ed abituale presenza nel locale di persone gravate numerosi pregiudizi penali per svariati e reati, anche gravi, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere.

Secondo i militari, dunque, si sarebbe delineata “una situazione di concreta e attuale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica” tale da portare all’emissione del provvedimento eseguito oggi.

La misura, spiegano sempre i carabinieri, “ha una valenza dissuasiva nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi che di fatto vengono privati di un luogo di abituale aggregazione” e “costituisce uno strumento per garantire le fondamentali condizioni di ordine e sicurezza pubblica, trasmettendo sicurezza ai cittadini”.