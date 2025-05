Cosenza: riecco il Comics and Games, evento calabrese dedicato al fumetto

Cosenza Comics and Games, il più importante evento calabrese dedicato a fumetto, gioco e nerd culture, è finalmente qui!

Dopo l’inaugurazione delle mostre al Museo del Presente, è arrivato il momento del festival, il weekend dedicato interamente a fumetti, giochi, attività interattive e incontri con grandi ospiti!



Da domani, sabato 10 e fino a tutta la giornata di domenica 11 maggio, ogni giorno a partire dalle 10, il Parco Acquatico S. Chiara di Rende ospiterà centinaia di appassionati che, come da tradizione, si raduneranno per un evento unico nel suo genere, pensato per la condivisione e l’aggregazione.Diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti di fumetti, videogiochi e cultura pop, Cosenza Comics and Games porterà anche quest’anno nel cuore della provincia un gran numero di spettacoli e ospiti speciali.

Sabato 10 maggio, alle ore 12, è previsto un incontro con la fumettista e illustratrice pluripremiata Agnese Innocente, uno dei talenti più sorprendenti e affermati del fumetto italiano e internazionale di oggi, che racconterà la sua carriera al pubblico del festival.Sempre sabato è in programma un talk di Renato Novara, grande maestro del doppiaggio oltre che voce estremamente cara agli appassionati di animazione e serialità televisiva! Oltre al ruolo di Ted Mosby in “How I Met Your Mother”, Novara è celebre per aver interpretato Luffy in One Piece, il porcospino e icona videoludica Sonic e tantissimi altri personaggi.

Nel pomeriggio di sabato il palco si animerà con tante attività legate al cosplay e con lo show inedito “Winx Live Show & Cosplay” uno spettacolo imperdibile dedicato al mondo di Winx Club, con la partecipazione di Elisa Rosselli.

Domenica alle ore 11, in Auditorium, verrà presentato “Non Ha Smesso di Piovere”, il nuovo fumetto di Caterina Costa, la fumettista che ha realizzato il poster dell’evento.

Alle ore 15 un imperdibile incontro dedicato alla mitologia di “Neon Genesis Evangelion”, l’anime giapponese più innovativo degli ultimi anni e che proprio nel 2025 compie il suo trentesimo anniversario.

Per l’occasione interverranno gli scrittori e divulgatori Eleonora Caruso e Alessandro Apreda, grandi esperti della serie oltre che di Giappone.

Alle 17 è previsto inoltre un incontro con Claudio Colica e con I Nerd Bori, il trio scoppiettante proveniente da Roma, che con ironia e sagacia commenterà il cinema moderno insieme al pubblico.

A chiusura della giornata di domenica è in programma poi lo spettacolare concerto musicale dei Miwa, la Cartoon Cover Band numero 1 in Italia! Con oltre 12 super musicisti la band ripercorrerà le musiche più belle di cinema e cartoni animati, riviste in chiave jazz.

Ogni giorno sono previste postazioni videogames, giochi di ruolo, laboratori Lego per tutta la famiglia, giochi da tavolo e tante altre attività gratuite, messe a disposizione del pubblico da associazioni e realtà specializzati provenienti da tutta Italia".