Trame14, il festival cerca volontari: come iscriversi e partecipare

Trame con l’entusiasmo e la curiosità di chi vuole fare la propria parte. È ufficialmente aperta la call per le volontarie e i volontari della quattordicesima edizione del Festival dei Libri sulle mafie, che si terrà a Lamezia Terme dal 17 al 22 giugno prossimi.

La chiamata è rivolta a giovani tra i 15 e i 35 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco e contribuire attivamente alla realizzazione di un evento culturale che mette al centro l’antimafia civile, la legalità, la memoria storica, la giustizia e l’informazione libera.

Partecipare al festival significa accogliere ospiti, accompagnare autori, curare spazi, raccontare il festival con foto, parole e sorrisi.

È un’occasione per crescere, creare relazioni, ascoltare voci forti e consapevoli, spesso fuori dal coro. È anche un modo concreto per conoscere meglio il nostro Paese, le sue ferite, ma anche le sue speranze.

“Lo sappiamo, giugno, per molti, è un mese delicato. C’è chi affronta la maturità, chi è in piena sessione universitaria, chi si divide tra libri e appelli. Ecco perché quest’anno prevediamo anche una formula flessibile pensata proprio per chi ha impegni scolastici o universitari nelle giornate di festival” affermano dall’organizzazione.

Chi sceglie questa modalità potrà partecipare a un minimo di due fino a un massimo di cinque giornate del festival, indicando la propria disponibilità. Sarà comunque utile la presenza agli incontri di formazione, fondamentali per arrivare pronti all’esperienza sul campo. Per tutti gli altri, la presenza richiesta va dal 16 al 23 giugno.

Le iscrizioni sono aperte fino al 1° giugno e per candidarsi basta compilare il modulo online a questo link: https://bit.ly/VolontarTrame14.