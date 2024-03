Catanzaro, conclusa la prima edizione del corso di formazione per Vigili volontari

Si è conclusa in data odierna la prima edizione del corso di formazione per Vigili volontari organizzato dal comando di Catanzaro. Il Corpo Nazionale infatti è composto da Vigili del Fuoco Permanenti e dai Volontari. Questi ultimi hanno gli stessi obblighi di quelli di ruolo ma non sono vincolati da un rapporto di impiego e svolgono la loro attività ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

Il periodo formativo intensivo della durata di tre settimane, la cui direzione è stata affidata all’Iae Massimo Conforti coadiuvato da due Istruttori Professionali Cr Giuseppe Tassone e Vigile Coordinatore Franco Gullì a cui è stato demandato l’insegnamento delle competenze ed abilità pratiche dei Vigili del Fuoco, ha visto impegnati 32 giovani provenienti dai diversi comuni della provincia.

Durante l’attività sono stati trattati moduli teorico-pratico quali il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, il montaggio al castello di manovra della “scala italiana” (scala in legno di oltre 10m in dotazione alle squadre Vvf), la salita della “scala aerea” (autoscala), la corretta esecuzione di nodi su corda per salvataggi in emergenza, lo stendimento di tubazioni per l’estinzione degli incendi, nozioni base di polizia giudiziaria, rischio Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico), Tpss (Trattamento Primo Soccorso Sanitario) ed altre tematiche inerenti il soccorso tecnico urgente.

Il corso di formazione si è concluso con un esame consistito in una prova scritta e nella esecuzione di prove pratiche. La commissione esaminatrice è stata presieduta dal Comandante Giuseppe Bennardo e dai funzionari del comando di Catanzaro che hanno verificato e valutato le conoscenze acquisite dai Volontari.

I 32 soggetti ritenuti idonei andranno ad implementare il personale dei tre distaccamenti del Comando del capoluogo (Girifalco, Taverna e Martirano Lombardo) che, congiuntamente alle sedi dei vigili del fuoco permanenti, consentono di assicurare il soccorso tecnico urgente in tutta la provincia.

I Volontari al termine della cerimonia di consegna degli attestati hanno omaggiato il Comandate Bennardo, il direttore del corso e il personale istruttore con una targa a ricordo del periodo formativo trascorso insieme.