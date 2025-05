Confartigianato Imprese Calabria: Salvatore Ascioti è il nuovo presidente regionale

L’artigianato si conferma un pilastro del tessuto produttivo calabrese, capace di generare valore economico, culturale e sociale. In questo contesto, Confartigianato Imprese Calabria – con oltre diecimila imprese associate - si è affermata come la prima forza di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese artigiane, crescendo in visibilità, credibilità e capacità di interlocuzione istituzionale.

Una crescita strutturata e corale, che oggi segna un passaggio di consegne importante: il Consiglio Direttivo, riunito il 9 maggio 2025 a Catanzaro, ha eletto Salvatore Ascioti nuovo presidente della federazione regionale. Succede a Roberto Matragrano, che ha guidato l’organizzazione per otto anni, lasciando un’eredità fatta di solidità, progettualità e risultati tangibili.

Accanto al presidente Ascioti, già membro della Giunta nazionale di Confartigianato, sono stati eletti Francesco Pellegrino, presidente di Confartigianato Crotone, come vicepresidente vicario, e Rocco Cunsolo come secondo vicepresidente. Confermato Silvano Barbalace nel ruolo di segretario regionale, dinamico e lungimirante, dà lustro all’associazione e alla Calabria anche da componente del Cnel.

Completano la squadra il revisore Luigi Belpanno e i componenti del Collegio dei Probi Viri, gli avvocati Massimo Urso, Angela Sgromo e Antonio Battaglia.

Ai lavori del Consiglio, aperti dal saluto del presidente nazionale Marco Granelli, hanno preso parte i 19 presidenti di categoria regionali, dirigenti, referenti delle associazioni territoriali e lo staff operativo della sede regionale di via Lucrezia della Valle a Catanzaro, cuore pulsante dell’organizzazione.

Nel suo discorso di commiato, Roberto Matragrano ha ricordato gli otto anni di mandato con parole di gratitudine e orgoglio: «Abbiamo costruito un sistema autorevole e coeso, capace di rappresentare con forza le imprese sui tavoli regionali e nazionali. Con il Fondo regionale per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane abbiamo sostenuto quasi 1000 imprese calabresi; abbiamo investito nella formazione, con ConfartigianInforma, e nell’internazionalizzazione, con missioni e collaborazioni in Canada, Svizzera e Dubai. Confartigianato oggi è più rappresentativa che mai: 19 categorie attive, tre incarichi nazionali di rilievo, movimenti di donne e giovani imprenditori più forti e inclusivi. È stato un percorso condiviso, reso possibile grazie all’impegno di tutti, a partire dalla squadra della giunta e dallo staff regionale».

Il nuovo presidente Salvatore Ascioti, imprenditore da anni impegnato nel sistema associativo, ha dichiarato: «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità. Lavoreremo per rafforzare la rappresentanza, accrescere il numero delle imprese associate, essere sempre più presenti nei territori e incisivi nei confronti delle istituzioni.

Dobbiamo affrontare le grandi sfide del presente e del futuro: transizione digitale ed ecologica, accesso al credito, carenza di manodopera specializzata, desertificazione produttiva dei borghi. Ma soprattutto dobbiamo investire nei giovani e rendere l’artigianato una prospettiva concreta per le nuove generazioni. Un’indagine del Censis ci conferma che l’artigianato è tra i settori più attrattivi per i giovani under 35. Sta a noi creare le condizioni per valorizzare questa inclinazione, con percorsi di accompagnamento, formazione e identità. Il nostro compito è sostenere chi ogni giorno sceglie di mettersi in gioco con passione, competenza e visione».

Con la nuova presidenza, Confartigianato Imprese Calabria si prepara a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, a valorizzare tutte le componenti del sistema – dalle categorie ai movimenti di donne e giovani – e a rilanciare il ruolo dell’artigianato come motore di sviluppo per la regione.

Un’organizzazione che è prima di tutto una grande famiglia, unita dalla passione per il lavoro, dal senso di comunità e dalla volontà di costruire, ogni giorno, un futuro più forte per le imprese calabresi.