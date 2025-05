Migrazione e integrazione, ad Acquaformosa un workshop internazionale

Giovanni Manoccio

Nell’ambito del programma europeo BIP Erasmus+ “Thinking About Contemporary Migrations to Promote Social Integration”, domani, giovedì 15 maggio, il borgo di Acquaformosa sarà al centro di un’importante tappa formativa internazionale dedicata ai temi dell’immigrazione, dell’accoglienza e delle buone pratiche di integrazione.

La giornata prevede la visita ufficiale alla sede dell’Associazione “Don Vincenzo Matrangolo”, presieduta da Giovanni Manoccio, storicamente impegnata nel promuovere un modello virtuoso di accoglienza dei migranti e nella valorizzazione delle culture attraverso azioni concrete di inclusione sociale.

La delegazione, composta da studenti e docenti provenienti da università e istituzioni di Italia, Francia e Belgio (Unical con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pepignan, Francia), Ids Istituto per lo Sviluppo Sociale della Normandia di Rouen e la Scuola superiore di Hainaut (Belgio), avrà modo di confrontarsi con esperienze dirette di accoglienza diffusa e di impegno civico, in un contesto territoriale che ha saputo trasformare le sfide migratorie in opportunità di rinascita demografica e culturale.

L’evento rientra nel Blended Intensive Program finanziato dall’Unione Europea, e rappresenta un’occasione di riflessione transnazionale su come i territori e le comunità locali possano diventare protagonisti attivi di un’integrazione autentica e sostenibile.

“Acquaformosa - dichiara Giovanni Manoccio - non è solo un piccolo comune montano, ma un simbolo di resistenza culturale e di accoglienza. Siamo onorati di accogliere questa importante delegazione internazionale per raccontare la nostra esperienza e continuare a costruire ponti tra le comunità”.

La mattinata di domani sarà dedicata alla visita del paese e agli incontri presso la sede dell’associazione. Il pomeriggio sarà lasciato libero per permettere ai partecipanti di esplorare il territorio e immergersi nel contesto locale.