Scontro tra tre auto sulla Statale 106 Jonica, un ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel cosentino. Teatro del sinistro ancora la statale 106 jonica, questa volta nel tratto all’altezza di Amendolara.

Per cause - che sono ancora in corso di accertamento - tre autovetture si sono scontrate sulla corsia nord, che va dal km 395,050 al km 395,200.

Nell’area interessata il traffico è temporaneamente bloccato. Sul posto presenti oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine per quanto di competenza e le squadre Anas che stanno gestendo la viabilità e che stanno lavorando per consentirne il ripristino regolare nel più breve tempo possibile.

(in aggiornamento)