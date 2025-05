Its Academy, l’occupazione si promuove anche con la formazione scolastica

La Fondazione Its Academy Pinta entra - con imprese ed istituti scolastici - nella rete della formazione tecnologico-professionale, il così detto “4+2”: finalizzato a promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, gli studenti frequentano 4 anni (e non 5) in un istituto superiore e 2 in un’Academy Its per ricevere la formazione specialistica che servirà per lavorare in azienda.

"La proliferazione delle nuove tecnologie- afferma Maria Bruni Presidente della fondazione Pinta- sta investendo tutti i settori ed anche gli Its sono chiamati a formare tecnici capaci di applicare nuove tecnologie, favorendo interventi più mirati ed efficienti.

La Pinta, che opera nel settore agroalimentare e turismo enogastronomico è partner con aziende ed altri enti, in tre “4+2” approvati dal Ministero: il “Gangale” di Cirò Marina con l’indirizzo Viticoltura ed enologia, il “Pertini- Santoni” di Crotone nel settore della Gestione delle acque e risanamento ambientale e, in attesa di conferma, l’alberghiero “Rita Levi Montalcini” sull’enogastronomia, con sedi su Taverna e Botricello.

L’obiettivo di questa sperimentazione è proiettare gli studenti nel mondo del lavoro già dalle scuole superiori, offrendo una formazione innovativa in cui sviluppare competenze tecnologiche correlate alle esigenze delle aziende.

Quando formazione e mondo del lavoro- conclude la Bruni- si parlano i risultati arrivano tuttavia serve un corretto orientamento per favorire l’occupabilità dei giovani.

Con il 4+2 i responsabili delle risorse umane delle imprese saranno coinvolti sin dalla progettazione nell’offerta formativa in modo da impostare un programma con materie ed esercitazioni che anticipano le attività che si svolgeranno nell’impresa".