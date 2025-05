Crotone, Comune cerca tredici lavoratori: a breve una procedura aperta

Sandro Cretella

Il Comune di Crotone cerca tredici lavoratori da assumere per un anno, scadenza che potrebbe anche essere prorogata per altri dodici mesi.

Come rende noto il vicesindaco con delega al personale, Sandro Cretella, la Giunta Comunale ha infatti deliberato un atto di indirizzo per ricorrere alla somministrazione dei nuovi lavoratori dopo aver preso atto di una condizione di sottodimensionamento del personale, nonostante le oltre 175 assunzioni già effettuate dall’amministrazione Voce.

Cretella spiega infatti che vi sarebbe una impossibilità dell’Ente di fare ulteriore leva sulla spesa del personale “ormai giunta ai limiti di sostenibilità finanziaria”, per quanto riguarda specifici progetti di implementazione del decoro urbano e del verde pubblico, otre che per consentire il completamento della serie di progetti complessi in itinere.

Da qui è stato dato mandato al dirigente competente di bandire una procedura aperta per l’individuazione di un’agenzia di somministrazione di lavoro che provveda all’individuazione delle unità formate e dotate di una adeguata professionalità così da essere direttamente impiegate sul campo.