Tiro sportivo. Alla scoperta del field target, giornata dimostrativa aperta a tutti

Precisione, natura e spirito sportivo: il Field Target, affascinante disciplina di tiro con carabina ad aria compressa, apre le sue porte a tutti con una giornata dimostrativa aperta al pubblico.

L’appuntamento è per domenica prossima, 25 maggio (dalle 9), presso il campo sportivo di via Cacoe a Carolei, nel cosentino con un Open Day organizzato da Field Target Calabria, associazione riconosciuta dal Coni e affiliata alla Fidasc.

Un’occasione imperdibile per provare gratuitamente, in un contesto sicuro e guidato da esperti, un’attività ancora poco conosciuta ma in forte espansione, che unisce la concentrazione del tiro sportivo all’emozione di stare all’aria aperta.

Un evento chiunque

Nato nel mondo anglosassone, il Field Target simula il tiro in ambienti naturali usando carabine ad aria compressa con ottiche di precisione, sia di libera vendita che a potenza controllata. Le sagome da colpire – spesso raffiguranti animali stilizzati – sono poste a distanze variabili, rendendo ogni tiro una sfida di abilità e tecnica.

L’Open Day è pensato per principianti assoluti, curiosi, famiglie e appassionati. Non serve alcuna esperienza: sul posto saranno presenti istruttori qualificati per spiegare regole, tecniche e soprattutto garantire che ogni attività si svolga in piena sicurezza.

“Sarà una giornata di sport e condivisione – spiega Saverino Fata, presidente di Field Target Calabria – in cui chiunque potrà avvicinarsi al Field Target in modo pratico, divertente e responsabile. Basta curiosità e voglia di mettersi in gioco”.