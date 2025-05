Crotone. Truffa agli anziani. Scappano dalla Polizia, uno beccato l’altro ricercato

Un pluri-pregiudicato è stato arrestato a Crotone con l’accusa di truffa aggravata, in particolare per aver raggirato un’anziana del posto, e per lui – così come stabilito dal Magistrato di turno della Procura locale – si sono spalancate le porte della casa circondariale cittadina, dove attenderà l’udienza di convalida.

Un po’ rocambolesca la vicenda che lo vede coinvolto con un secondo complice, attualmente ricercato. Nella mattinata del 14 maggio scorso, una pattuglia della Polizia Stradale, in servizio di vigilanza sulla statale 106, nei pressi del capoluogo pitagorico ha intercettato un veicolo di grossa cilindrata il cui conducente guidava in modo sospetto: evidentemente accortosi da lontano della presenza della pattuglia, procedeva appiccicato dietro ad un camion per tentare forse di evitare l’eventuale ordine di fermarsi.

La fuga del passeggero

Ma la manovra non è sfuggita ai poliziotti che l’hanno subito bloccato. Non appena il mezzo ha accostato, però, il passeggero è sceso rapidamente ed è scappato tra le campagne circostanti, portando con sé una busta che, vistosi inseguito, ha lanciato tra la fitta vegetazione provando poi a far perdere le sue tracce.

Gesto inutile perché è stato raggiunto e riportato indietro al posto di controllo, dal quale e nel frattempo si era allontanato senza autorizzazione anche il mezzo fermato, insieme al conducente, sparendo, almeno momentaneamente.

La busta coi gioielli

Chiesto aiuto ai colleghi, sul posto sono poi giunti altri poliziotti che hanno perlustrato la zona alla ricerca del “pacchetto” gettato via durante l’inseguimento, che è stato ritrovato poco dopo.

All’interno dello stesso si è così scoperto vi fossero monili d’oro con alcune pietre preziose incastonate, per un peso complessivo di 150 grammi, di cui la persona fermata non ha saputo giustificare il possesso.

Il raggiro poco prima

È pertanto iniziata una intenza indagine, svolta insieme agli uomini della Squadra Mobile, con lo scopo di rintracciare i proprietari dei preziosi.

Si è accertato successivamente che, pochi minuti prima del fermo del veicolo, nel centro abitato di Crotone una anziana signora era stata ingannata dai due, a cui aveva consegnato tutto l’oro e i preziosi in suo possesso.

Continuano intanto le indagini, anche visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza, per rintracciare il veicolo sparito e l’altro complice.