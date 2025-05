Travolto dalla sua stessa auto, anziano muore in ospedale

Il luogo della tragedia in via Carlo V a Catanzaro

È purtroppo deceduto in ospedale, dove era stato trasferito per le gravi ferite riportate, un anziano rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo.

La tragedia stamani in pieno centro a Catanzaro, esattamente in via Carlo V dove la vittima, per cause ancora da accertare, è stata investita dalla sua autovettura in una traversa che presenta una forte pendenza.

L’uomo, in condizioni critiche, è stato soccorso immediatamente dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito con urgenza nel nosocomio cittadino, dove è però spirato poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il sito e il veicolo, che dopo aver travolto il malcapitato ha continuato la sua corsa fermandosi poi contro il muro esterno di un edificio dove è presente un contatore del gas metano, potenzialmente a rischio.

Presente anche la Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.