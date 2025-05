Le opportunità della transizione energetica, il Gse le spiega agli imprenditori

Giovedì prossimo, 22 maggio, alle 17, nella sede Catanzarese della Camera di Commercio, si terrà l’evento dal titolo “La transizione energetica: GSE incontra le Imprese e le Associazioni”, programmato all’interno del “RoadShow GSE-Diamo energia al cambiamento” e che vedrà il coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche locali, delle imprese e delle scuole del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici, società pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che agisce su indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla quale è affidata la promozione dello sviluppo sostenibile del Paese, attraverso la gestione dei meccanismi di incentivazione per le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica.

I rappresentanti del GSE intendono nell’occasione raccontare alle Imprese, alle Associazioni di categoria e agli Ordini Professionali, i servizi e le attività di supporto che offre per favorire l’accelerazione della transizione energetica del territorio.

Temi strategici oggetto dell’incontro saranno quelli dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ed in particolare delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, dell’agrivoltaico, dei parchi agrisolari e del biometano, dell’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e degli asset produttivi, nonché sulle opportunità della misura Transizione 5.0 per l’implementazione di processi produttivi che favoriscano un modello energetico efficiente e sostenibile.