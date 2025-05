Nel locale si giocava d’azzardo: slot sequestrate e gestore denunciato

Continua la battaglia che gli uomini della Questura di Catanzaro stanno combattendo contro il gioco illegale e nella serata, all’interno di un esercizio pubblico cittadino, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione Pasi, in collaborazione con gli operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rinvenuto quattro slot machine risultate esser state manomesse per giocare d’azzardo e non allacciate alla rete telematica dell’Adm.

Al termine dell’attività, il gestore del locale è stato denunciato così all’Autorità Giudiziaria per i reati di gioco d’azzardo e frode informatica mentre le slot sono state sequestrate. Sempre al gestore sono state anche contestate diverse violazioni amministrative.