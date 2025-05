Cani maltrattati, 50enne denunciato nel crotonese

Un’attività svolta dai carabinieri della stazione locale insieme alle Guardie Zoofile Earth Calabria ed ai veterinari dell’Asp di Crotone ha portato alla luce, nei giorni scorsi, dei presunti maltrattamenti e diverse irregolarità nella detenzione di due cani a Petilia Policastro, tenuti nei pressi di un immobile in ristrutturazione, nella frazione Foresta, di proprietà di un uomo di circa 50 anni.

Le verifiche sul posto avrebbero fatto emergere delle condizioni di detenzione degli animali che i militari hanno definito come preoccupanti: in particolare, un meticcio, tipo pitbull, di circa due anni, è stato trovato legato con una catena in un ambiente di cantiere non salubre; l’altro, anch’esso un meticcio ma di taglia grande, è apparso deperito.

Entrambi erano senza microchip e non registrati all'anagrafe canina, circostanze che hanno fatto scattare delle sanzioni amministrative per un totale di 5800 euro a carico del proprietario a cui si contestano diverse violazioni alla normativa regionale sul benessere animale.

Considerata la gravità della situazione, i cani sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia al Pet Service di Cirò Marina, canile convenzionato con l’Asp locale.

Le considerazioni degli inquirenti evidenziano una configurazione del reato di maltrattamento di animali a carico del 50enne, in relazione alle condizioni dei due animali. L’uomo è stato quindi denunciato.