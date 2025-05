A Tiriolo “Il Maggio dei Libri” 2025 con un calendario ricco di incontri

L’edizione 2025 de “Il Maggio dei Libri” a Tiriolo si conferma, ancora una volta, un appuntamento culturale di grande rilievo. Quest’anno si svolgerà nell’ambito di “LibriAmo(ci)”, il progetto che ha vinto il bando nazionale “Città che legge 2023” indetto dal Centro per il Libro e la Lettura.

Tiriolo, sesto nella graduatoria nazionale tra i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha ottenuto un riconoscimento che premia l’attività dell’amministrazione e l’approccio culturale innovativo e partecipato che ha caratterizzato la proposta.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune, guidato dal sindaco Domenico Stefano Greco, l’Istituto “Ugo Arcuri” (con il prof. Rocco Lentini in qualità di responsabile scientifico), la Comunità Cooperativa Scherìa e la cooperativa Edizione Straordinaria, ed è volto a promuovere la lettura come pratica collettiva, coinvolgente e trasformativa.

Il Sindaco di Tiriolo evidenzia come iniziative di questo tipo non siano semplici rassegne culturali, ma autentici strumenti di crescita collettiva.

La cultura, infatti, è un ponte tra le generazioni: unisce persone diverse, rafforza il senso di appartenenza e ci aiuta a riconoscerci come parte di una comunità viva e consapevole. Attraverso la conoscenza, le storie e le tradizioni, ci guida nella riscoperta delle nostre radici e contribuisce a definire la nostra identità condivisa.

È proprio con questa visione che Tiriolo rinnova il suo impegno come “Città che legge 2023”, dimostrando che anche nei piccoli centri può nascere e crescere una grande progettualità culturale, capace di generare bellezza, dialogo e cambiamento.

Il programma, che si svilupperà tra maggio e giugno, prevede una serie di incontri, letture e laboratori che spaziano dalla narrativa alla riflessione storica, con un’attenzione particolare anche ai più piccoli.

Il viaggio di LibriAmo(ci) prenderà il via il 25 maggio con Domenico Dara e il suo romanzo Liberata, che ci invita a riscoprire la meraviglia nascosta nelle piccole cose, spingendoci a guardare il mondo con uno sguardo rinnovato e più attento all’incanto dell’ordinario. A condurre l’incontro sarà Elisa Chiriano, bravissima conduttrice radiofonica, che accompagnerà il pubblico con garbo e professionalità in un raffinato itinerario tra pagine ed emozioni.

Dal 26 al 28 maggio, sarà il turno di Alice Salvoldi, attrice e regista che guiderà i più giovani in un percorso ludico ed esperienziale con laboratori pensati per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” di Tiriolo. L’approccio creativo e teatrale proposto dalla storyteller stimolerà la fantasia, la creatività e l’amore per la lettura, facendo del libro uno strumento di esplorazione del mondo.

Alla figura di Tommaso Campanella, uno dei più grandi filosofi calabresi, sarà dedicata la serata del 27 maggio. Domenico Romeo, autore del libro Stavamo tutti al buio… io accesi un lume, offrirà l’occasione di approfondire la vita e l’opera del pensatore. A dialogare con l’autore saranno il giornalista-editore Franco Arcidiaco e Rocco Lentini, che ci guideranno alla scoperta di un calabrese tra i più grandi della storia del pensiero.

La mia vita nell’«armée des hombres», toccante autobiografia di Vito Doria che racconta la sua esperienza nella guerra di Spagna e nella Resistenza in Francia e in Italia sarà al centro, il 31 maggio, di un racconto intenso, di lotta e speranza, che attraversa la Storia della prima metà del Novecento.

Il dialogo confronto tra Mario Vallone e i curatori dell’opera, Rocco Lentini e Nuccia Guerrisi sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria della Prof. Vitina Doria, che condividerà con il pubblico i ricordi parigini con lo zio e gli scambi personali su quel periodo buio della storia europea.

L’arte del fuoco. Marcello Zoccali e l’Operation Chaos di Rocco Lentini sarà presentato il 21 giugno da Amalia Giordano con la partecipazione straordinaria di Maurizio Carnevali, pittore, scultore e calcografo e la lettura di brani scelti da Roberta Pisano del Laboratorio teatrale Itaca-ITalian Association for Culture and Arts.

Il 25 giugno sarà il turno di Errigo Gaetano, che presenterà Casignana. Una strage impunita.

Un lavoro che a distanza di cento anni ricostruisce, con rigore scientifico, la prima raccapricciante strage politica della storia d’Italia. A dialogare con l’autore è chiamato Rocco Lentini mentre toccherà a Silvia Conte, coordinare la serata.

A chiudere, con il botto, questa edizione de “Il Maggio dei Libri” di Tiriolo sarà Erminio Amelio, il 28 giugno, con il suo libro La forza dei sogni, un racconto che esplora la determinazione di chi affronta le difficoltà della vita con speranza e passione. Nuccia Guerrisi dialogherà con l’autore.