Alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia premiati i poliziotti meritevoli

Nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, presso l’Auditorium della Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia si è svolta una breve cerimonia per il conferimento dei premi al personale che si è maggiormente distinto, nel corso degli anni, nello svolgimento delle proprie mansioni, e che non era stato possibile premiare in occasione del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, del Prefetto Anna Aurora Colosimo, del Vice Direttore della Scuola, delle organizzazioni sindacali, dei rappresentanti dell’Anps, dei Funzionari della Questura e di una parte del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Al termine dell'evento, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno ed il Prefetto, accompagnate dal Questore, hanno visitato gli Uffici della Questura e salutato il personale.