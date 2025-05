Tirocinanti scolastici, i sindacati annunciano: “Fiduciosi in ulteriore rinnovo”

"In data 5 maggio 2025 sono scaduti i contratti dei cosiddetti tirocinanti utilizzati all’interno delle istituzioni scolastiche con il profilo di collaboratore scolastico per 18 mesi in regime di contratto part time. Da diverso tempo abbiamo intrapreso un confronto serrato con gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione per poter risolvere la situazione e dare la garanzia a queste persone di avere il rinnovo dei contratti".

È quanto ricordano in una nota congiunta Domenico Denaro e Raffaele Vitale, segretari generali di Flc Cgil e Cisl Scuola per la regione Calabria, che proseguono: "Inizialmente avevamo sperato ad un rinnovo in prosecuzione (senza soluzione di continuità) ma, purtroppo, sono emerse delle problematiche legate alla copertura finanziaria dei contratti che hanno impedito una rapida soluzione della vertenza".

"Da qualche giorno in Ministero ha avviato una specifica rilevazione della consistenza numerica degli aventi diritto (che probabilmente sarà leggermente inferiore rispetto alla prima tornata di nomine perché alcuni hanno oltrepassato i limiti di età) che poi sarà tramutata in impegno economico. Abbiamo avuto ampie rassicurazioni sul fatto che è intenzione dell’Amministrazione provvedere al rinnovo dei contratti per ulteriori 12 mesi (sempre in regime di part time) e che a breve sarà data specifica comunicazione alle scuole" proseguono. "Sarà nostra cura dare informazioni sullo stato dell’arte della procedura in questione per evitare ulteriori ritardi".