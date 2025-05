Aggredisce la mamma, scappa e poi se la prende con la Polizia. Arrestato

Un 20enne di Montebello Jonico, nel reggino è finito in manette per di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi. Una pattuglia delle volanti del commissariato di Condofuri, è intervenuta per aiutare una donna che era stata aggredita dal figlio ed hanno rintracciato il giovane per strada dopo che questi era scappato, fuggendo tra i tetti delle abitazioni attigue a quella familiare.

Alla vista dei poliziotti, però, il 20enne si sarebbe mostrato aggressivo e minaccioso, utilizzando anche un coltello a serramanico, per cui è stato necessario immobilizzarlo col Taser in dotazione, ovviamente con tutte le necessarie accortezze per la sua sicurezza.

Dopo gli accertamenti nei suoi confronti è stato eseguito anche un ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata.