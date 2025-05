Picchia e rapina la madre, 18enne denunciato nel crotonese

Da tempo avrebbe insultato e minacciato la mamma, a cui avrebbe continuamente richiesto soldi, e che quest’ultima gli avrebbe ripetutamente rifiutato.

Vedendosi negare le pretese, in alcuni casi si sarebbe anche spinto oltre, arrivando persino ad aggredirla fisicamente, come in un ultimo episodio, quando l’avrebbe picchiata rubandole la carta di credito e utilizzandola, poi, indebitamente.

Protagonista della vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri delle Tenenza di Isola Capo Rizzuto, popoloso centro della provincia Crotone, sarebbe un giovanissimo del posto, un 18enne che, oggi è stato denunciato per rapina e indebito utilizzo di sistemi di pagamento. A suo carico è stata emessa la misura dell’allontanamento dalla casa familiare in cui viveva e che ora dovrà lasciare, con l’obbligo anche di non avvicinarsi a più di 500 metri dalla mamma.