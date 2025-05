Transumando, il fascino millenario della storia torna sui sentieri della Sila

Un antico cammino ritorna a vivere nel cuore della Calabria: nel mese di giugno 2025 si svolgerà Transumando, il grande evento esperienziale dedicato alla transumanza, organizzato dal Gal Sila nell’ambito del progetto interterritoriale Filiera corta e mercati locali, finanziato attraverso la Misura 19.3 del PSR Calabria 2014–2022.

La manifestazione, che ogni anno unisce storia, cultura, paesaggio e comunità, attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della Sila e della Presila.

Il viaggio inizierà nel borgo di Campana nei giorni 6 e 7 giugno, proseguirà sabato 14 giugno a La Fossiata, per poi raggiungere Longobucco, nella località di Cerviolo, il 22 giugno, e concludersi nel fine settimana del 28 e 29 giugno nel cuore di Camigliatello Silano. L’edizione 2025 di Transumando, riti e tradizioni della transumanza ionico-silana prevede una ricca articolazione di appuntamenti nei week end di giugno: convegni, fiere, mostre, itinerari guidati lungo i tratturi, degustazioni, show cooking, laboratori didattici, spettacoli, raduni e sfilate di animali, per un coinvolgimento pieno di comunità e visitatori.

La transumanza conserva un importante valore ecologico e culturale. Rappresenta uno dei metodi di allevamento più sostenibili, permettendo uno sfruttamento ottimale delle risorse: in primavera gli animali salgono in montagna per pascolare in aree fresche e rigogliose; in autunno tornano in pianura. Questo movimento stagionale favorisce la rigenerazione naturale dei pascoli, la biodiversità, la dispersione di semi e il benessere degli animali, con ricadute positive anche sulla salute dei consumatori. Non a caso, nel 2019 la transumanza è stata riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

Il recupero delle tradizioni sociali e culturali della transumanza si inserisce nel percorso di valorizzazione delle produzioni a Km0 e del legame tra prodotto e territorio promosso dal Gal Sila e dal Gal Kroton con l’istituzione del Distretto del Cibo Ionico-Silano Le Vie della Transumanza e con il progetto di cooperazione Filiera corta e mercati locali. Protagonista indiscussa dell’evento sarà la Podolica, la regina silenziosa della montagna, simbolo di una zootecnia eroica e sostenibile. Con la sua imponenza e il suo sguardo fiero, rappresenta l’equilibrio millenario tra l’uomo e l’ambiente, e sarà il filo conduttore di un racconto collettivo che parla di resistenza, qualità e identità.

Transumando non è soltanto un evento, ma un progetto culturale e territoriale che mette in rete persone, luoghi, saperi. È promosso dal Gal Sila con la partecipazione attiva di numerosi partner: il Gal Kroton, i comuni di Campana, Spezzano della Sila e Longobucco, l’Arsac, A.Pro.Zoo, Apz Calabria, Pastori Custodi, il Consorzio del Caciocavallo Silano Dop e il Consorzio del Pecorino Crotonese Dop. Rappresenta un modello virtuoso di valorizzazione del territorio, capace di coniugare turismo esperienziale, tutela delle tradizioni, sviluppo locale e sostenibilità ambientale. In un tempo in cui cresce il bisogno di autenticità e radici, la Calabria si racconta attraverso il passo lento delle sue mandrie, il lavoro silenzioso dei pastori, il gusto sincero dei suoi prodotti e l’accoglienza delle sue comunità. Promuovere il territorio significa creare futuro partendo da ciò che siamo stati e da ciò che possiamo ancora essere.