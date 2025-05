Qualità della vita per bambini, giovani ed anziani: male la Calabria

La Calabria non brilla nella nuova classifica annuale sulla qualità della vita per bambini, giovani ed anziani, stilata da Il Sole 24 Ore e pubblicata questa mattina (QUI).

A svettare sono le province di Lecco, Gorizia e Bolzano, sul podio assieme a Siena, Aosta, Cuneo, Treviso e Trento, nelle tre classifiche tematiche prodotte dal quotidiano finanziario.

Una classifica che rispecchia un trend oramai noto, con un centro-nord (ed in particolare il nord-est) da tempo saldamente nella top 10, a discapito del centro-sud e del Mezzogiorno, che assieme alle isole continua a popolare la parte bassa della classifica.

I bambini da 0-14 anni

Nella classifica sulla qualità della vita per i bambini (fascia d’eta 0-14 anni) si piazza dunque al primo posto Lecco, seguita da Siena ed Aosta. Chiudono la classifica Caltanissetta, Trapani e Crotone, terzultima a livello nazionale al 105° posto. Non va meglio per Cosenza (98), Reggio Calabria (95), Catanzaro (94) e Vibo Valentia (93).

I giovani da 18 a 35 anni

Situazione differente nella classifica sulla qualità della vita per i giovani (fascia d’eta 18-35 anni), che vede al primo posto Gorizia seguita da Bolzano e Cuneo, mentre chiudono la classifica Roma (all’ultimo posto), Sud Sardegna e Taranto. In questo contesto svetta la provincia di Vibo Valentia, che si piazza al 13° posto a livello nazionale. Segue, nettamente distaccata, Crotone (40), Catanzaro (66), Cosenza (81) e Reggio Calabria (87).

Gi anziani over 65

Infine, per quanto riguarda gli anziani (gli over 65), troviamo al primo posto Bolzano, seguita da Treviso e Trento. Chiudono la classifica Trapani, Agrigento e Reggio Calabria, terzultima a livello nazionale (105° posizione) seguita a ruota da Vibo Valentia (104). Non va meglio Crotone (102) né Cosenza (98), mentre si posiziona leggermente più in alto Catanzaro (69).