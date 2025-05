Trent’anni di carriera, Andrea Bocelli celebrato con un bassorilievo di Affidato

Carmine Renzo, Andrea Bocelli e Michele Affidato

Un momento di profonda emozione e grande valore simbolico nei giorni scorsi a casa del maestro Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. In un clima intimo e accogliente, il celebre tenore italiano ha ricevuto un’opera unica, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

Si tratta di un bassorilievo in argento creato appositamente per celebrare i 30 anni di carriera del Maestro, raffigura Andrea Bocelli a cavallo, tra cielo, terra e mare sullo sfondo le Alpi apuane e le colline di Lajatico, omaggio a una delle sue passioni più autentiche.

L’immagine non è casuale. L’equitazione, infatti, ha sempre occupato un posto speciale nella sua vita, sin dall’infanzia. Il rapporto con i cavalli, fatto di fiducia, ascolto e armonia, ha accompagnato negli anni il suo cammino umano.

Cavalcare, per Bocelli, significa abbandonarsi al ritmo della natura, affidarsi al respiro dell’animale, entrare in una dimensione in cui corpo e spirito si muovono all’unisono.

Questo stesso equilibrio profondo è ciò che ha ispirato Michele Affidato nella realizzazione dell’opera. Il maestro orafo non è nuovo a riconoscimenti destinati ai grandi nomi della musica.

L’eccellenza italiana

Con le sue creazioni sono state premiate alcune tra le più importanti personalità del panorama musicale italiano e internazionale, diventando veri e propri simboli del connubio tra arte e musica.

Già in passato, Bocelli aveva ricevuto a Londra il “Premio London One Radio”, ideato e realizzato dallo stesso Affidato, come emblema dell’eccellenza musicale italiana nel mondo.

Questa nuova opera si inserisce in un percorso artistico che continua a intrecciare talento, sensibilità e capacità di cogliere l’essenza profonda delle persone. Un gesto che celebra non solo un traguardo professionale, ma una storia di passione, umanità e bellezza.

Un artista straordinario

“È stato un grande piacere incontrare Andrea Bocelli nella sua casa. Oltre alla sua grandezza musicale, ho colto la bontà del suo animo e la dolcezza della moglie Veronica, accogliendoci con grande ospitalità. Un Grazie a Carmine Renzo, amico di Bocelli che ha avuto l'idea di realizzare quest’opera e che abbiamo consegnato insieme”, ha detto il maestro orafo crotonese.

“Quando mi è stato chiesto di creare un’opera per Andrea Bocelli - ha poi spiegato - siamo partiti da un tratto autentico della sua vita. Abbiamo pensato subito all’immagine intensa e poetica di lui a cavallo. Questa creazione dice e racconta molto più delle parole: è un tributo non solo all’artista straordinario, ma all’uomo, alla sua forza silenziosa, alla sua eleganza e al suo profondo legame con la natura”, ha concluso Affidato.