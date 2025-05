Pallavolo, la Cosenza Juniores vola in semifinale nazionale

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto con la juniores, siamo ancora una volta in semifinale nazionale e quest'anno non era scontato, avendo unito i gironi di Calabria e Puglia”.

È mister Gianmarco Manna ad annunciare l'importante notizia: Cosenza Pallanuoto Juniores ancora una volta in semifinale nazionale. 15-13 il risultato finale della sfida contro Mediterraneo sport. 1-1, 3-2, 8-4, 3-6 i quattro parziali.

“Abbiamo avuto competitor di alto livello come Bari e Taranto ma alla fine l'abbiamo spuntata. È il giusto riconoscimento per questo gruppo del 2006/2007 che certamente rappresenta il futuro sportivo della società. Grande merito va a Francesco Palermo che, ancora una volta, con grande entusiasmo e competenza ha raggiunto l'obiettivo e ci ha permesso di accedere alle semifinali nazionali esattamente come ha fatto con gli allievi e con l'under quattordici”, ha concluso il tecnico.