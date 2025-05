Giochi tradizionali a Limbadi per celebrare i diritti dell’infanzia

Un pomeriggio all’insegna di sorrisi e socialità ha animato oggi la città di Limbadi, dove Unicef Vibo Valentia e Pro Loco Limbadi hanno proposto una serie di giochi tradizionali per commemorare il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (27 maggio 1991) nonché proprio niente 28 la Giornata del diritto al gioco.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, lo spazio pubblico si è trasformato in un grande laboratorio all’aperto: i partecipanti, guidati dai volontari, hanno preso parte a attività ludiche pensate per stimolare la collaborazione e la creatività, oltre che per riflettere sull’importanza del gioco come diritto irrinunciabile.

«Il gioco non è soltanto divertimento, ma un vero e proprio strumento educativo», ha dichiarato Gaetano Aurelio, presidente di Unicef Vibo Valentia. «Attraverso queste iniziative vogliamo ribadire che ogni bambino ha il diritto di crescere in un ambiente che ne valorizzi la creatività, il rispetto delle regole e della solidarietà».

L’evento, aperto gratuitamente a tutta la comunità, conferma l’impegno congiunto di Unicef e Pro Loco nel promuovere momenti di incontro e divertimento che contribuiscano a diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia sul territorio.

Il presidente Aurelio sente di dover ringraziare il Comune per la concessione della piazza e tutti i componenti della Pro Loco di Limbadi nella persona del suo stimabile presidente Vincenzo Calzona.