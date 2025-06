Palmi. All’Einaudi-Alvaro la premiazione del concorso dedicato al prof. Bagalà

In un’aula magna gremita e in un clima molto emozionante, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario-artistico dedicato al professor Mario Bagalà, poeta popolare palmese, organizzato dall’Associazione teatrale-culturale “Le maschere sognanti” di Palmi.

"La premiazione - scrivono i promotori - si è svolta presso l'aula magna della sede centrale dell'Istituto Einaudi-Alvaro e ha visto protagonisti ben 32 ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario di Palmi, guidati dalla professoressa Teresa Martino.

Il comitato di valutazione, composto dal professor Luigi Tortorici, dalla professoressa Fabiana Andronaco e dalla professoressa Laura Rutigliano, presidente dell’associazione, hanno selezionato la “terna” dei vincitori. Al terzo posto ex aequo Larissa Chetrariuc della 2A e Giuseppe Prisa della 2A. Al secondo posto Andrea Amore della 3A. Al primo posto Andrea Scarfone della 1A.

È stato un momento di grande emozione per l’associazione, per i genitori e per l’intero Istituto. Lo stesso dirigente Scolastico, Giuseppe Eburnea, si è detto emozionato e soddisfatto del lavoro svolto, ricordando come i personaggi importanti di un paese segnino la storia e il futuro del paese stesso.

Grande emozione per la figlia del poeta, Maria Teresa Bagalà, cui sono state affidate le conclusioni, per la nipote del poeta, la professoressa Domenica Bagalà, docente presso lo stesso istituto, e per Vincenzo Simonetta, amico del poeta, ed entrambi direttori artistici della Varia di Palmi per oltre 20 anni.

Lavorare con questi ragazzi è stato un motivo di crescita, di confronto, di riflessione, in cui abbiamo potuto dare valore al passato, come se un “nonno” ci raccontasse, con pazienza e amore, di un mondo che in parte non c'è più.

L’associazione ha voluto omaggiare con un attestato di benemerenza il Dirigente scolastico e la professoressa Martino per l’impegno profuso in questo progetto. L’evento, che ha visto la presentazione della figura del prof. Bagalà a cura dell’attrice Vincenzina Gerocarni, è stato arricchito da una breve rappresentazione della compagnia teatrale a cura delle attrici Valentina Canino e Kiara Vento e soprattutto dall’emozione dei ragazzi stessi, accompagnati dagli sguardi amorevoli e orgogliosi dei genitori, insieme a quello dei docenti e dei responsabili di plesso, prof.ssa Maria Falbo e prof. Franco Colosi.

Alla fine della cerimonia i presenti si sono recati nella sala adiacente l’Aula magna per un rinfresco con caffè e bibite fresche offerto dall’indirizzo enogastronomico, per il quale si ringrazia il professor Sapioli.

A incoraggiare fortemente l’iniziativa sono stati il dirigente scolastico, Giuseppe Eburnea, e i suoi collaboratori, professor Riccardo Rossetti vicario del Ds e professoressa Ottavia Silvana Morgante".