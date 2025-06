Celebrazioni del 2 Giugno, a Vibo il concerto dell’Orchestra di Fiati

Lunedì 2 giugno, alle ore 18, il Chiostro dell’ex Collegio dei Gesuiti di Vibo Valentia si trasformerà in un suggestivo teatro all’aperto per un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica Musicale 2025, promossa dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” in collaborazione con Ama Calabria.

L’evento si inserisce all’interno della Cerimonia celebrativa dell’Anniversario della Proclamazione della Repubblica, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio.

Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, composta da trentacinque giovani musicisti, tutti allievi dell’istituto, sotto la direzione del M° Ferruccio Messinese. Il concerto, pensato come un omaggio sonoro alla Festa della Repubblica, offrirà un ampio panorama di brani che spaziano dalla tradizione italiana al repertorio sinfonico per fiati, in un programma variegato e coinvolgente.

Ad aprire la serata sarà l’emozionante Canto degli Italiani di Michele Novaro, simbolo dell’identità nazionale, proposto in un raffinato arrangiamento di Michele Pedrazzini. Seguiranno brani tratti dalla Suite in Mi bemolle maggiore op. 28 n. 1 di Gustav Holst, esempi di eleganza e colore orchestrale.

Il programma proseguirà con la Systematic Suite del compositore contemporaneo Daniele Carnevali, articolata in tre movimenti – Allegro, Andante, e un festoso Solenne alla Marcia – che mettono in risalto le potenzialità timbriche dell’organico. Spazio anche alla freschezza stilistica del compositore olandese Kees Schoonenbeek con Pleasure for band, in cui Allegro e Molto Allegro si susseguono in un vivace gioco ritmico e dinamico.

Non mancherà un omaggio vibrante a uno dei massimi capolavori con una fantasia sulla Carmen di George Bizet, seguita da pagine celebri della musica da film con Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, icona dell’emozione sonora.

In chiusura, l’ensemble renderà omaggio al genio di Astor Piazzolla con alcune delle sue composizioni più amate proposte in una brillante orchestrazione del M° Messinese, e infine celebrerà il musical italiano con una suite da Rugantino di Armando Trovajoli, arrangiata da Marco Marzi.

L’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Fausto Torrefranca” vanta numerose partecipazioni in rassegne di rilievo, tra cui “I Concerti del Venerdì sera” nei Musei Vaticani e il Festival Internazionale “I Fiati” di Novara. Apprezzata per la freschezza interpretativa dei suoi giovani strumentisti e per l’elevato profilo musicale, l’ensemble rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’istituzione vibonese.

A guidare l’orchestra è il M° Ferruccio Messinese, musicista e docente di lunga esperienza, con una formazione accademica ampia e articolata che spazia dal pianoforte alla composizione, dalla direzione alla tecnologia del suono. Attivo come direttore, compositore e arrangiatore, Messinese ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, contribuendo con passione alla crescita artistica dei giovani musicisti calabresi.

Al termine del concerto, il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, consegnerà le onorificenze Al Merito della Repubblica Italiana, conferite a cittadini che si sono distinti per meriti civili, sociali e professionali.

Un appuntamento da non perdere, tra note, emozioni e identità: la musica come linguaggio universale per celebrare la nostra Repubblica.