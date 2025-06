Magliocco Day, secondo round: l’antico vitigno torna al centro dell’attenzione

Dopo il successo del debutto nel 2024, il vitigno simbolo della Calabria torna protagonista nel borgo di Altomonte. Identità, enoturismo e cultura al centro dell’iniziativa.

Sarà presentata infatti domani, martedì 4 giugno (alle 11:00) nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza, la seconda edizione del Magliocco Day, l’evento che ha riportato al centro del racconto enologico calabrese il vitigno Magliocco, uno dei più antichi e rappresentativi della regione.

Dopo l’esordio dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di operatori del settore, cantine, giornalisti, chef e appassionati, il Magliocco Day torna con un’edizione ancora più ricca e articolata, in programma il prossimo 18 giugno nel suggestivo borgo di Altomonte.

Un registro dei vini calabresi

La conferenza stampa – moderata dalla giornalista Fabrizia Arcuri – sarà l’occasione per svelare il programma della giornata, i protagonisti e i progetti speciali previsti per l’edizione 2025, tra cui il lancio della piattaforma “Destinazione Magliocco”, nuovo format di turismo esperienziale, e il “Registro dei Vini Calabresi”, pensato per mappare e promuovere l’identità vitivinicola della regione.

Nella prima edizione sono nati diversi prodotti a base Magliocco – dal gelato alla focaccia ai taralli dolci – oggi inseriti nei menù di numerosi ristoranti e commercializzati in Italia e all’estero, a conferma della maestria artigianale e della biodiversità calabrese.

L’edizione 2025 punta ad ampliare ulteriormente il paniere: saranno presentati nuovi prodotti a marchio Magliocco destinati a varcare i confini regionali, generando nuove economie locali, attirando flussi di visitatori enogastronomici e alimentando la curiosità verso la Calabria.

Un manifesto culturale

Quello che si svolgerà ad Altomonte non sarà solo un evento sul vino, ma un manifesto culturale che racconta una Calabria contemporanea, orgogliosa delle sue radici e orientata al futuro. Il Magliocco – vitigno a bacca nera vinificato in purezza da oltre 80 cantine – sarà il filo conduttore di una giornata che unisce gusto, formazione, arte e riflessione sul valore della filiera locale.

“Il Magliocco Day nasce dalla volontà di costruire un percorso concreto di valorizzazione attorno a un vitigno identitario, che oggi rappresenta una delle espressioni più interessanti del panorama enologico calabrese” spiega Antonio Andreoli, ideatore dell’iniziativa”.

Non parliamo solo di vino, ma di sistema, di filiera, di cultura produttiva: elementi fondamentali per far crescere la reputazione della Calabria nel settore agroalimentare e turistico. La risposta ottenuta con la prima edizione – aggiunge – ha confermato l’interesse e la disponibilità del territorio a fare rete. Con questa seconda edizione vogliamo rafforzare un progetto che guarda al futuro con visione, coinvolgendo competenze, esperienze e realtà diverse attorno a un obiettivo comune: promuovere il Magliocco come leva di sviluppo e riconoscibilità”, conclude Andreoli.

I partner dell’iniziativa

Il Magliocco Day nasce da un’intuizione di Antonio Andreoli (di lavorareincalabria.it) ed è coordinato da un Comitato che collabora con numerosi partner: Arsac, Unpli Cosenza, Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino, Consorzio di Tutela Terre di Cosenza Dop, Accademia del Magliocco, Aic Associazione Italiana Coltivatori, Le Donne del Vino e l’Accademia del Territorio.

Sul fronte tecnico e formativo intervengono Onav, Inap, Fisar, Meih Mediterranen Export Innovation Hub, e chef stellati come Peppe Guida ed Enzo Barbieri, affiancati da oltre ottanta cantine - tra cui Spadafora 1915, Librandi, Serracavallo, Ferrocinto, Terre di Balbia, Magna Graecia Vini, Ippolito 1845 e Cantine Viola - che proporranno le interpretazioni più autorevoli del Magliocco.