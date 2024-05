Magliocco Day, la prima edizione brilla con un’atmosfera di entusiamo e fiducia

Quando un territorio parla ed esprime la sua vocazione, il risultato è un evento straordinario come il Magliocco Day. È quanto è emerso durante la conferenza stampa di presentazione della prima edizione, tenutasi nei giorni scorsi presso l’azienda Serracavallo a Bisignano, in vista del prossimo 18 giugno. L'incontro ha registrato una partecipazione sentita e numerosa, evidenziando l’importanza di fare sistema tra tutti gli attori coinvolti nel panorama vitivinicolo, gastronomico e turistico calabrese. Oltre 30 cantine vitivinicole hanno aderito all'evento, insieme a società di servizi, aziende di comunicazione e organizzazioni di formazione, che hanno voluto dare il loro contributo fattivo.

La giornata, moderata dalla giornalista Fabrizia Arcuri, è stata caratterizzata da interventi di spessore da parte di autorevoli figure del settore, che hanno sottolineato la rilevanza del magliocco, vitigno autoctono della zona di Cosenza e emblema del patrimonio enologico locale. Tra i principali relatori, Demetrio Stancati, presidente di Terre di Cosenza DOP e padrone di casa dell'azienda Serracavallo che ha ospitato la giornata; Maurizio Rodighiero, presidente dell’Accademia del Magliocco; e Gennaro Convertini, presidente dell’enoteca regionale Casa dei vini di Calabria, hanno offerto preziosi contributi sul tema della conoscenza, valorizzazione e promozione del magliocco. È emersa l'importanza di iniziare a conoscere e riconoscere questo vitigno, su cui bisogna scommettere con azioni determinate, affinché possa diventare un autentico simbolo identitario del territorio.

Antonio Andreoli, fondatore di Lavorareincalabria e presidente dell'Accademia del Territorio, nonché ideatore e promotore dell'evento, ha illustrato insieme a Pierfrancesco Multari, formatore, coach professionista e sommelier, le ragioni alla base del Magliocco Day e i dettagli organizzativi della giornata del 18 giugno, che si terrà a Rende presso l'Hotel Europa. Sono state descritte le attività previste: sessioni di approfondimento tecnico, confronti diretti con i produttori, interventi di esperti del settore, e una sala espositiva dedicata ai vini magliocco. Inoltre, i main sponsor e gli sponsor dell'evento hanno arricchito la presentazione fornendo importanti contributi, sottolineando soprattutto il potenziale sinergico della collaborazione tra turismo ed enogastronomia.

Uno degli obiettivi principali del Magliocco Day è quello di far conoscere questo vitigno oltre i confini nazionali, attrarre enoturisti stranieri e posizionare la Calabria come destinazione enologica di rilievo. La conferenza ha messo in luce l’importanza di creare alleanze strategiche con enti, aziende e associazioni per supportare e ampliare la portata dell’evento. È stato sottolineato l'importanza di creare e diffondere contenuti di alta qualità che narrino in modo autentico ed efficace le tradizioni e le eccellenze locali, puntando sull’esperienziale e sul coinvolgimento emotivo, analogamente a quanto trasmette una bottiglia di vino attraverso gusto, profumo e sentori del territorio, così come la storia delle aziende produttrici, che testimonia il legame tra tradizione e innovazione.

Si è enfatizzata l'importanza di coinvolgere in modo attivo le istituzioni locali e le organizzazioni formative nella progettazione di percorsi educativi mirati, al fine di preparare le nuove generazioni ad afferrare le opportunità professionali presenti nei settori e nei mercati pertinenti. Inoltre, è stata ribadita l'importanza di adottare una strategia di comunicazione ben definita e di sfruttare le nuove tecnologie per promuovere il magliocco e gli eventi associati, sia a livello nazionale che internazionale.

Particolarmente rilevante è stata la discussione sulla consapevolezza del territorio: i relatori hanno sottolineato l'importanza che la comunità locale riconosca il grande valore del proprio patrimonio enologico e lavori attivamente per tutelarlo e valorizzarlo. L'idea è che il magliocco diventi un autentico brand.

L'apprezzamento per l'iniziativa è stato unanime, come confermato anche dalla partecipazione di migliaia di persone in streaming sui canali social, evidenziando un clima di entusiasmo e fiducia nel futuro. Questo dimostra l'impegno condiviso per il successo del Magliocco Day come motore di sviluppo locale. La conferenza stampa ha chiaramente dimostrato come la collaborazione e l'utilizzo congiunto di competenze e risorse possano generare un impatto positivo sul territorio, promuovendo non solo il magliocco, ma anche l'intera regione Calabria.