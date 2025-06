Enologia, territorio, sviluppo: Altomonte si accende per il Magliocco Day

Il 18 giugno Altomonte si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la seconda edizione del Magliocco Day, progetto capace di intrecciare racconto enologico, identità territoriale e visione di sviluppo.

Promosso da Antonio Andreoli, con il sostegno di Comune di Altomonte, Arsac, Camera di Commercio di Cosenza, Unpli Cosenza, Aic, FederTerziario, Accademia del Magliocco, Onav, Fisar, Associazione Le Donne del Vino e Accademia del Territorio oltre che da numerosi partner privati e sponsor, l’evento accoglierà pubblico e operatori all’Hotel Barbieri, cuore dell’ospitalità calabrese.

Fulvia Caligiuri, direttrice generale Arsac, ha definito l’appuntamento «un luogo in cui ricerca, agricoltura, promozione e cultura si incontrano per restituire alla Calabria un’immagine dinamica e sostenibile», sottolineando la centralità del Magliocco come leva di crescita.

Elemento distintivo dell’edizione 2025 sarà la presenza di tre protagonisti d’eccezione. Lo chef Peppe Guida, stella Michelin e anima dell’Osteria Nonna Rosa, firmerà una creazione gastronomica inedita che racconterà il vitigno attraverso una cucina di memoria e innovazione. «È per me una grande gioia partecipare a un evento che promuove la bella Calabria», ha sottolineato lo chef, evidenziando l’affinità fra la sua ricerca culinaria e lo spirito identitario del Magliocco Day.

Al suo fianco lo chef Enzo Barbieri, padrone di casa e simbolo della tradizione culinaria regionale, che ricorda come «il Magliocco sia la chiave d’ingresso in un racconto che unisce gusto, paesaggio e cultura; un vitigno riconoscibile che oggi diventa risorsa strategica per la Calabria, capace di produrre valore reale e appuntamenti destinati a consolidarsi».

Suggellerà la giornata la voce di Paolo Massobrio, giornalista, critico gastronomico e autore de Il Golosario, convinto che «il Magliocco sia una storia ancora in divenire, esempio concreto di come un prodotto agricolo possa diventare cultura, progetto e sistema economico».

Il percorso prenderà avvio alle 13 con un welcome riservato a espositori e partner, firmato a quattro mani da Guida e Barbieri; dalle 14 il pubblico potrà esplorare la sala degustazione con oltre quaranta cantine Magliocco e un’area gastronomica di trenta stand, dove il vitigno diventa ingrediente di gelati, focacce, taralli dolci e altre interpretazioni.

Nel pomeriggio si alterneranno talk su internazionalizzazione, enoturismo, formazione e intelligenza artificiale applicata al vino; alle 18 il convegno “Oltre il calice” esaminerà le nuove traiettorie di promozione territoriale; alle 19.30 lo showcooking Guida-Barbieri darà corpo alla creatività culinaria del Magliocco; la masterclass “Pane e vino” curata da Inap e ONnav e, in chiusura, una degustazione di Magliocco da meditazione abbinato al cioccolato d’autore completeranno un programma che trasforma il vino da semplice bevanda a linguaggio e progetto di futuro.

Il Magliocco Day è dunque più di un evento: è un progetto culturale in progress, fondato sulla qualità, sulla narrazione identitaria e sulla sinergia tra pubblico e privato. L’obiettivo è lasciare un segno duraturo, trasformare un vitigno in simbolo e un territorio in laboratorio di domani".