A Catania l’Aetna Cup, festival dello sport: la Calabria si fa notare

È in svolgimento a Catania, fino a domani, lunedì 2 giugno, la prima edizione dell’Aetna Cup, manifestazione sportiva multidisciplinare promossa da Csain, Centri Sportivi Aziendali e Industriali.

L’evento sportivo prende ispirazione dal successo del Mondiale Csain dello scorso anno, ospitato anch’esso nel capoluogo etneo, e punta a integrare sport, turismo e cultura in un’unica grande esperienza collettiva.

Partecipano oltre 2500 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero suddivisi nella varie discipline. Dal Calcio Giovanile, al Karate passando per Ginnastica Ritmica, Equitazione, Volley, Padel e non ultimo per importanza il Badminton. Un vero e proprio Festival dello Sport in sinergia con gli enti locali che rappresenta quindi una nuova grande sfida per la promozione dello sport.

Per quanto riguarda il Badminton, la manifestazione coordinata da Salvatore Marletta, Referente Csain e delegato Fiba (Federazione Italiana Badminton) Catania, ha ospitato un torneo internazionale, a cui ha partecipato la nazionale Maltese, presso il PalaNitta nella mattinata di sabato 31 maggio, che ha affrontato due rappresentative siciliane.

Mentre nel pomeriggio spazio al torneo singolare aperto a tutte le società, con partite di valutazione tecnica e successivo raggruppamento per livello.

In rappresentanza della Calabria ha partecipato l'Asd Scorza di Cosenza con quattro atleti Under 17, Andrea Marsico, Marco Iusi, Pierino Elia, Isabelle Elia; e due Under 14, Eugenia Rinaldi e Raffaele Spinelli.

Buona in particolare la prestazione di Marsico, primo classificato nel singolare e di Raimondo prima nel singolare e prima nel doppio misto in coppia con Spinelli. Anche gli altri atleti della Scorza sono andati a medaglie tra secondi e terzi posti.

Bene nel complesso la loro prestazione che ha consentito di misurarsi con atleti di un certo calibro acquisendo un’esperienza formativa che potrà tornare molto utile nel prosieguo dell’attività.