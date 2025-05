Fine settimana all’insegna del Badminton: finali regionali studentesche

Continua, con grande voglia di fare bene e grande energia positiva, l’attività di Badminton su tutto il territorio regionale grazie all’impegno di un Presidente ed un establishment ricco di entusiasmo e competenza.

Nella giornata di giovedì 15 maggio si sono svolte le Finali Ragionali Studentesche riservati alle categorie allievi ed allieve presso il PalaGallo di località Corvo di Catanzaro, sicuramente una location di prestigio per uno sport sempre più praticato nella nostra regione, soprattutto, in ambito scolastico che poi è la base per implementare tutta l’attività futura. Alla manifestazione erano presenti, oltre al presidente regionale Adelino Liuzzi, da poco plebiscitariamente riconfermato alla guida del Comitato Regionale, il referente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Santino Mariano, e le referenti delle provincie di Catanzaro e Vibo Valentia. Presenti anche i delegati provinciali della Federazione Badminton di Catanzaro, Domenico Saladino, e di Cosenza, Davide Cafarelli.

Una kermesse che si è rivelata un successo sia sul piano logistico-organizzativo che tecnico sotto l’occhio attento,preciso e meticoloso del già citato professor Liuzzi che è una guida importante per questo movimento. Alla finale della categoria allievi hanno partecipato: L’ITI Monaco di Cosenza, il Liceo Classico “B. Vinci” di Nicotera ed il Liceo Scientifico Da Vinci di Reggio Calabria. A prevalere è stato proprio quest’ultimo che ha battuto gli avversari con un 3-2 e 4-1, mentre l’ ITI Monaco di Cosenza ha battuto per 3-2 il Liceo Classico “B. Vinci” di Nicotera. Tra le performance personali da segnalare quelle di Andrea Marsico che sicuramente promette molto bene per il futuro. Nel femminile in campo sono scese le ragazze del Liceo Classico “B. Vinci” di Nicotera, il Polo Liceale Praia a Mare-Scalea ed il Liceo Scientifico Da Vinci di Reggio Calabria.

Anche tra le ragazze il successo è andato a quest’ultima che quindi marca la doppietta con i punteggi di 3-2 e 5-0. Vittoria poi delle ragazze del Polo Liceale Praia a Mare-Scalea sul Liceo Classico “B. Vinci” di Nicotera. È stata anche l’occasione per il presidente del comitato regionale, Adelino Liuzzi, ha premiato l'atleta della Asd Plays, Giuseppe Scarpino, per i magnifici risultati ottenuti agli Special Olympics Games di Lodi lo scorso week-end.