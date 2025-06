Sport e rispetto: concluse le “Costanziadi”, le olimpiadi degli studenti del Reventino

Si sono concluse nella giornata del 31 maggio le “Costanziadi” 2025, ovvero le Olimpiadi dell’Istituto superiore “Luigi Costanzo”, una sorta di competizione aperta agli studenti del Reventino e, visto che tra i plessi figura anche la scuola agraria di località Savutano, di una parte di Lamezia.

Tante gare, tante discipline in cui buona parte dei ragazzi si sono cimentati, con alterni risultati, è ovvio, ma sempre con uno spirito di sana competizione e rispetto.

“Le Costanziadi anche per questo secondo anno – ha affermato il prof. Morelli che insieme al collega Viola hanno preparato e allenato gli studenti - si sono rivelate una esperienza positiva e formativa, sia dal punto di vista tecnico che umano. Gli allievi hanno partecipato con entusiasmo e continuità, mostrando grande coinvolgimento nelle attività proposte”.

“Particolarmente significativo – ha aggiunto - è stato lo sviluppo di una forte coesione di gruppo: attraverso il lavoro di squadra e il rispetto reciproco, si sono creati legami solidi e un clima collaborativo che ha favorito l’inclusione e la crescita personale di ciascuno”.

“Il progetto - ha concluso Morelli - ha rappresentato un’occasione preziosa per potenziare non solo le competenze motorie, ma anche quelle relazionali e sociali. Il senso di appartenenza, la condivisione degli obiettivi e il supporto reciproco tra gli allievi sono stati elementi centrali e determinanti per il successo dell’iniziativa”.

Del resto, uno dei momenti clou della manifestazione, è stato l’incontro, durante la prima giornata di gare svoltesi presso il campo sportivo di Decollatura, con il giovanissimo atleta di parataekwondo, Vincenzo Iacopino.

La fresca medaglia di bronzo ai Campionati italiani assoluti di Busto Arsizio, appartenente alla scuola Taekwondo 2018 Reggio Calabria, è stato accompagnato dai genitori e dal M° Chiovaro e ha portato la sua testimonianza di para atleta alla foltissima platea composta da centinaia di studenti attenti e partecipi, divertendosi poi, a premiare gli atleti.

Un momento molto toccante sottolineato anche dalla dirigente dell’istituto, dottoressa Maria Francesca Amendola: “Siamo stati molto onorati di aver potuto ospitare Vincenzo, la sua famiglia e il suo allenatore. Mi auguro e ci auguriamo, come Istituto Costanzo, che questa manifestazione cresca sempre di più e sia sempre più attenta all’inclusività e all’aspetto sociale”.

Le Costanziadi, edizione 2025, si sono concluse con le gare a squadre di basket e pallavolo e le ultime prove di atletica (corsa campestre) disputatesi all’interno delle strutture dell’IPS di Soveria Mannelli.