In difficoltà sotto il Monte Pellegrino, soccorsi due escursionisti

Due giovani escursionisti insieme ai loro due cani, nel pomeriggio di oggi si sono trovati in difficoltà durante un’escursione in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione, di località Piano di Lanzo, nel territorio montano di San Donato di Ninea, nel cosentino, sotto il Monte Pellegrino.

Uno dei ragazzi è rimasto ferito e per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del capoluogo bruzio che hanno poi richiesto alla Sala Operativa il supporto aereo.

È stato quindi mobilitato immediatamente il Reparto Volo del Corpo, di Salerno ed 19:45 di stasera un elicottero, il Drago VF-159, ha recuperato il ferito e lo ha elitrasportato in una zona sicura, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario del Suem 118 con un’ambulanza.

Il secondo escursionista, non ferito e in buone condizioni fisiche, è stato invece raggiunto via terra e accompagnato in sicurezza dal personale del Distaccamento dei Vigilfuoco di Castrovillari. Con lui anche i due cani, entrambi tratti in salvo senza conseguenze. Sul posto anche il Soccorso Alpino per il supporto alle operazioni.