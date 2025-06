Cronoscalate, Slalom del Pollino: ancora successi per la New Generation Racing

Un secondo posto assoluto e vari piazzamenti fatti anche di vittorie, hanno caratterizzato il fine settimana della New Generation Racing.

Al 2⁰ Slalom del Pollino, la scuderia Catanzarese si è presentata in gran numero e raccogliendo tra l'altro risultati con lode. Gran podio per Nicola Paola Almirante, che a bordo della sua Wolf Gb08 Thunder si è piazzato secondo assoluto con un'ottima prestazione, concretizzata soprattutto nell'ultima manche di gara dopo aver preso i giusti riferimenti. Lo stesso ha vinto in E2SSs1150.

Ottima la gara di Cesare Leone che ha vinto in E2SH con la sua Fiat X1/9 di classe 2000 e rientrando nella top ten assoluta con un decimo posto finale.

Nel gruppo E1, buon terzo posto di gruppo e vittoria in classe 1150 per il Catanzarese Saverio Barberio a bordo della sua Fiat 127. Barberio tra l'altro, grazie alla sua buona gara disputata, è riuscito a prendersi anche la nona piazza assoluta.

In E1 1600T, successo e quarto posto di gruppo per Andrea Caroleo che ha saputo concretizzare le occasioni con la sua Renault 5 GTT e con la sua determinazione ha svolto una bella gara.

Sempre nella stessa classe secondo posto di classe per Domenico Rotella, anche lui su Renault 5. In E1 +2000, buona gara per Rosario Scerbo che ha vinto davanti all'altro alfiere Ngr Antonio Canino con entrambi che hanno cercato di raccogliere il meglio chiudendo la gara in maniera positiva sulle loro Renault 5 Gtt1.

Nel gruppo S e precisamente in classe S4, Antonio Leuzzi ha provato in tutti i modi a prendersi il miglior risultato possibile e alla fine sulla sua Peugeot 205 ha conquistato un buon podio con la terza posizione finale.

Nelle Bicilindriche, quinto posto di categoria e terzo posto nelle gruppo 2 per Filippo Lacanna che era al debutto in questa categoria e tornava a correre in uno slalom dopo otto anni. Sulla Fiat 500 a sua disposizione, Lacanna si è ben distinto prendendo confidenza sempre più nel corso delle manches.

Sempre tra le bicilindriche, gara sfortunata per Giacomo Fusto che è riuscito a disputare solo gara 1 sulla sua Fiat 126.

Gran gara di Giulio Molinaro in Gruppo A, che ha conquistato la classe 1400 ma anche la categoria con una gara super sulla sua Peugeot 106. Il pilota di Luzzi si è subito dimostrato deciso a voler vincere e alla fine ha avuto la meglio.

Nella classe 1150, è arrivato un bel podio per il giovane Alberto De Gregorio che si è piazzato terzo con la sua Fiat Seicento Sporting, in una gara in cui ha ampiamente dimostrato di come pian piano stia crescendo agonisticamente.

Nel gruppo N ha sfiorato il podio Domenico Marchio, che a fine gara ha trovato un quarto posto di classe 1600 e di gruppo sulla sua Peugeot 106. Un podio che è mancato per un nulla, nonostante l'impegno di Marchio.

In Rs Plus, gara da dimenticare per Luca Miceli che nel corso della ricognizione è stato protagonista di un imprevisto, che non gli ha permesso di proseguire con la sua Citroen Saxo di classe 1600.

Podio sfiorato in RS 1400 per il giovane Catanzarese Francesco Pio Santise, che sulla sua Peugeot 106 ha mancato per poco il podio, nonostante la buona gara che ha disputato. Questo quarto posto di classe sicuramente non scoraggia Santise, che prenderà questa gara come motivazione in più per puntare in futuro a risultati sempre più positivi.

"Sono felice per come è andata, perchè era la prima volta che correvo a Morano e non ho provato molto la strada. Mi prendo questo risultato con molto orgoglio e sono sicuro che mi aiuterà a crescere sempre di più. Voglio ringraziare Bellarosa, perchè si è messo a disposizione in questi giorni per risolvere alcune cose sulla macchina ed è stato impeccabile. Grazie anche alla New Generation Racing, che da anni mi fa sentire a casa e aiuta noi piloti in ogni piccola cosa e questo significa tanto per me", ha affermato Nicola Paola Almirante dopo la seconda posizione assoluta.