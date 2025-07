Automobilismo. La New Generation Racing punta la Luzzi Sambucina

La Scuderia Catanzarese New Generation Racing sarà presente in gran numero alla 29a Luzzi-Sambucina, con la gara che sarà valida per il Campionato Italiano Supersalita, per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita.

La gara si svolgerà Sabato 19 e Domenica 20 Luglio in provincia di Cosenza. Ottimo numero per la NGR che si presenta all'appuntamento Luzzese con la voglia di far bene e gli alfieri della scuderia daranno tutto nelle rispettive classi.

La E2sc 1600

Tra i prototipi con motore moto in E2SC 1600, il Catanzarese Francesco Ferragina sull'Elia Avrio andrà alla ricerca del miglior riscontro possibile dopo gli ottimi podi ottenuti nelle precedenti gare.

Anche Nicola Paola Almirante su Wolf Thunder GB08 sarà presente e che è reduce da ottime uscite negli slalom regionali, dove si è tolto molte soddisfazioni.

Nella stessa classe, Eugenio Scalercio su Osella PA21 J cercherà di ottenere un buon risultato con la sua solita determinazione.

Il gruppo E1

Nel gruppo E1, Alfredo Rotella sulla Renault 5 GTT di classe 1600 Turbo cercherà di confermare l'ottima gara 1 di Ascoli, ripartendo proprio da quella manche dove aveva dimostrato un grande passo.

Dopo l'ottimo podio di Giarre, Saverio Scerbo sulla Renault Clio di classe 2000 punterà a ripetersi e tenterà il tutto per tutto per disputare una buona gara nel gruppo A-S.

In classe 1400, Giulio Molinaro e Luigi Cerva sulle rispettive Peugeot 106 saranno pronti a sfidare la nutrita concorrenza e tenteranno l'assalto alla vetta.

Il gruppo N-S

Sarà una sfida da vivere in gruppo N-S per il tiriolese Domenico Marchio, che sulla sua Peugeot 106 di classe 1600 si presenta allo start con le solite ambizioni e vorrà giocarsi la sua occasione.

Start-S e Bicilindriche

Tra le Racing Start-S, Francesco Pio Santise cercherà di ripetere la buona uscita dello slalom di Mannoli, dove ha conquistato un ottimo podio con la sua Peugeot 106 di classe 1400.

Tra le Bicilindriche, il pluricampione di categoria Angelo Mercuri sulla Fiat 500 di gruppo 5 punterà a confermarsi nei risultati, mentre Massimo Perri e Luigi D’Aprea rientreranno con le loro Fiat 500 per puntare ad un risultato di rilievo.

Nel gruppo 2, la sfida sarà accesa con Gianfranco Mercuri e Giuseppe Torcasio su Fiat 126 e Luca L’Arocca su Fiat 500, pronti a suonare la carica al cospetto di tantissima concorrenza.