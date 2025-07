Luzzi Sambucina. La Supersalita alla svolta del Trofeo Silvio Molinaro

La 29 Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro dal 18 al 20 luglio sarà il quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Supersalita.

La gara organizzata da Tebe Racing con la stretta collaborazione dell’Automobile Club Cosenza ed il supporto dell’Amministrazione comunale di Luzzi, comune che sopita l’evento divenuto icona dell’intero territorio.

Venerdì 18 luglio giornata dedicata alle operazioni preliminari per i 212 iscritti, quando il caratteristico centro cosentino diverrà un paddock, le vie del centro storico ospiteranno i team ed il pubblico potrà vivere il fine settimana sportivo da protagonista insieme a piloti e tecnici.

Le verifiche si terranno presso la Delegazione Comunale in Contrada Cavoni, sede anche del centro servizi della gara, dalle 10 alle 18.30.

Domenica le gare

Alle 9 di sabato 19 luglio si accenderanno i motori delle auto da competizione per le due salite di ricognizione sui 6.150 metri di tracciato che coprono una pendenza media del 6,75% ed un dislivello tra start e traguardo di 420 metri.

Domenica 20 luglio sempre alle 9 il Direttore di Gara Carmine Capezzera e l’aggiunto Fiore Perri daranno il via a gara 1 a cui seguirà gara 2, entrambe completamente in diretta su ACI Sport TV ed in streaming sui canali social della Federazione.

Confermata la presenza in Calabria di tutti i primi attori della Supersalita a cui si aggiungono i pretendenti al Campionato italiano Velocità Montagna sud e del tricolore “Le Bicilindriche”.

Pronti alla partenza

Simone Faggioli arriva da leader nel cosentino e su Nova Proto Np 01 il portacolori fiorentino di Best Lap cercherà senza misteri la quarta affermazione a Luzzi, gara che ha vinto tre volte dal 2021 al 2023.

Tra i maggiori avversari ritorna Domenico Scola il forte pilota di casa che vanta 5 vittorie nella “sua” gara ed il portacolori dell’Ateneo Motorsport sarà al volante della Osella PA 21 in versione 2000, come il giovanissimo siracusano di Melilli Luigi Fazzino, colui che vinse lo scorso anno e che torna sulla Osella PA 2000 turbo.

Secondo in campionato è il trapanese neo acquisto RO Racing Francesco Conticelli che sulla Nova Proto è sempre più costante e temibile.

In netta ascesa è il lombardo Giancarlo Maroni che ha trovato la giusta intesa con la Nova Proto in versione sovralimentata di classe 2000 con cui è ora 3° nel tricolore.

È tempo di riscatto per il lucano di Vimotorsport Achille Lombardi che sulla Osella PA 30 di classe regina vive una stagione a fasi alterne in cui non tutto sempre ha finora funzionato secondo i piani.

Ha tenacia da vendere il ragusano Franco Caruso che sulla Nova Proto con motore Honda turbo, convince sempre più quando non commette qualche imperfezione di troppo.

Ulteriore banco di prova per il ragusano di Comiso Samuele Cassibba in fase di completo adattamento sulla Nova Proto V8 da 3000 cc.

Gioca in casa e di certo punge Dario Gentile sulla Osella PA 2000, come il giovane luzzese Denny Molinaro che testerà alcuni aggiornamenti sulla Wolf GB 08 Thunder Aprilia.

Su Osella PA 2000 c’è anche Francesco Leogrande, l’esperto pugliese che ha vinto la gara nel 2010. Tra i giovani della classe 1600 Motori Moto, comanda il siciliano di Caltanissetta Andrea Di Caro, il campione in carica alfiere CST Sport ha vinto finora tutte la gare, nella consapevolezza che in Calabria l’impresa si fa ardua poiché il senese Mirko Torsellini, il catanese Luca Caruso, l’aretino Michele Gregori ed il lucano Gerardo Rosa su Osella, hanno opportunamente affilato le armi e sono sempre più vicini.

Glia altri protagonisti

Tra i protagonisti del CIVM sud il catanzarese Francesco Ferrargina su Elia Avrio motorizzata Suzuki. Poi i giovani del tricolore Junior, in testa tra le Wolf GB 08 Thunder in versione trofeo, c’è l’altoatesina Selina Prantl che sta prendendo sempre più familiarità con la monoposto, seguita dal toscano Matteo Bacci e l’umbro campione in carica Filippo Ferretti, ancora a secco per via di un avvio stagione con troppi intoppi.

Il laziale Alberto Scarafone su Osella PA 21 curata da Paco 74 Corse è in vetta ai prototipi con motore derivato dalla serie del gruppo CN, dove ci sarà il siciliano del CIVM Ivan Paul Deidun su Norma M30 da 3000 da contenere.

Tra le silohuette del gruppo E2SH è il teramano Marco Gramenzi ad arrivare da leader con l’Alfa 4C Judd, mentre gioca in casa il castrovillarese Rosario Iaquinta, vincitore a Luzzi nel 2008, che per la prima volta affronta il tracciato sulla Lamborghini Huracan nella versione più estrema ed il bolognese Manuel Dondi che dopo il passo falso di Ascoli cerca riscatto sicuro al volante della Fiat X1/9 Alfa Romeo.

Super car e Super Cup

Le super car del gruppo GT ripropongono una bella sfida di qualche anno fa tra il leader Lucio Peruggini su Ferrari 488 Challenge Evo in versione Super Cup Divisione 1 ed il romano Marco Iacoangeli su BMW Z4 GT3.

In Divisione 1 Super Cup i campani Giuseppe D’Angelo e Giovanni del Prete sulle 488 EVO Challenge vanno in cerca del primato non solo di divisione, ma questa volta è gara di casa per il giovane Francesco Malizia, anche lui sulla 488 del Cavallino.

In GT Cup Gabrydriver potrà farsi valere in casa e cercare punti preziosi sulla 458 di Maranello. Il giovane umbro Alex Picchi è in testa al gruppo TCR sulla Peugeot 308, nella classifica under 25 ed ha portato punti utili alla Gretaracing che è prima tra le scuderie, ma contenere due campioni come il bresciano Luca Tosini ed il salernitano Salvatore Tortora sulle Audi è impresa impegnativa e su Peugeot 308 c’è il padrone di casa Francesco Urti.

Altro calabrese in primo piano è il pluri campione e leader di gruppo E1 Giuseppe Aragona, il driver di Villapiana che sulla Volkswagen Golf 7 motorizzata Audi cerca l’allungo in classifica.

Nello stesso gruppo E1 l’altro ottimo ed esperto calabrese Ennio Donato sulla sempre incisiva Ford Escort Cosworth, come il teramano Roberto Di Giuseppe questa volta su Lancia Delta, poi il salernitano Alessandro Tortora con la pungente Peugeot 106 turbo, il catanese Pietro Ragusa ed il pugliese Vito Micoli con le sibillanti Renault 5 GT sovralimentate, a cui si aggiunge l’ottimo padrone di casa Alessio De Luca.

Le altre classi

Una competitiva classe E1 1600 che vede alla ribalta domestica Davide D’Acri su Citroen Saxo, poi il campano Valerio Magliano ed il catanese Rosario Alessi sulle Peugeot 106.

In Racing Start Cup nuovamente un’espressione di passione familiare con Anna Maria Fumo che comanda il gruppo sulla Peugeot 308 e ci sarà nuovamente il giovane Vanni Tagliente, figlio della leader del trofeo, su MINI come il salernitano Gianni Loffredo ed il bresciano Maicol Massa.

In Classe RC2 occasione propizia per l’ascolano Giovanni Cuccioloni di prendere la vetta sulla Renault Clio. In Racing Start Plus per auto turbo sfida di vertice tutta pugliese di Fasano con il leader Oronzo Montanaro che deve ancora trovare la perfetta intesa con la MINI di classe 2000 per il massimo della competitività, mentre chi l’intesa ce l’ha perfetta con la MINI di classe 1600 è il campione in carica Giacomo Liuzzi, che ha dovuto finora fare troppe volte i conti con la sorte avversa e qualche noia di troppo.

Tra le auto aspirate comanda l’etneo Andrea Currenti su Peugeot 106 tallonato dall’altro pugliese Francesco Perillo che non molla la presa su Citroen Saxo, come il salernitano Marcello Bisogno su Peugeot 106, sebbene in classe ci sono due calabresi temibili come il cosentino Roberto Spadafora ed il reggino Roberto Megale.

Giovanni Angelini sulla nuova ed efficace Honda Civic Type-R con i colori Egnathia Corse, arriva dalla Puglia, da Fasanoed è leader di Racing Start RSTB, dovrà fronteggiare due tenaci giovanissimi calabresi come il padrone di casa Salvatore Mondino su MINI ed il silano Antonio Aquila passato alla Seat Leon tutte della massima classe 2000.

In classe 1600, non meno agguerrita, l’eugubino Kristian Fiorucci su MINI, il pugliese Cosimo Laghezza su Peugeot 208 GT. Per le motorizzazioni aspirate il salernitano della Scuderia Vesuvio Antonio Vassallo su Renault Clio è saldamente in testa alla RS ma può insidiare la vetta soprattutto in casa Mattia Esposito su Peugeot 106, che si trova a pari punti con il pugliese Francesco Pinto su Citroen Saxo, come il corregionale Vito Dileo, in una sconfinata classe RS 1600.

Le classifiche

La Calabria comanda anche la classifica del campionato Italiano “Le Bicilindriche” con il catanzarese di Lamezia Angelo Mercuri che tra i maggiori inseguitori ha Mirko Paletta, entrambi sulle Fiat 500 ed entrambi della New Generation Racing.

Immancabile Johnny D’Agostino e tanti altri protagonisti sulle generose auto del marchio Fiat come Luigi D’Arpea o il pugliese Francesco Colabello su Fiat 126.

Campionato Supersalita dopo 3 gare

Assoluta: 1 Faggioli p. 60; 2 Conticelli F. 25; 3 Maroni 24; 4 Lombardi 18; 5 Caruso F. 15,5. Gruppi Campionato: Racing Start Turbo: 1 Angelini 115; 2 Gabrielli M. 70; Aquila 69. Racing Start Aspirate: 1 Vassallo 140; 2 Venturi 68; 3 Pinto 67. RS Plus TB: 1 Montanaro 74,5; 2 Liuzzi 70; 3 Segna 57. Racing Start Plus aspirate: 1 Currenti 63; 2 Perillo 58; 3 Bisogno 45. Racing Start Cup: 1 Fumo 115; 2 Massa 60; 3 Loffredo 56. Gruppo Rally: 1 Bondioni – Zanolli 40; 3 De Tisi e Prandini 30. Gruppo E1 Italia: 1 Aragona 108.5; 2 Tortora 97.5; 3 Freitag 52. Gruppo TCR: 1 Picchi 84; 2 Tosini 75; Marino 71. GT-GTCup: 1 Gabrydriver 37; 2 Gaetani e Artuso 20. GT Supercup Div. 1: 1 Peruggini 60; 2 D’Angelo 42; 3 Del Prete 38. GT – GT3: 1 Pichler 20; 2 Ghezzi 15; 3 Baruchelli 12. Supersalita Junior: 1 Pranti 17.5; 2 Ferretti 20; 3 Bacci 10. Gruppo CN: 1 Scarafone 110; 2 Presti 46.5; Bottura 30. Gruppo E2SH: 1 Gramenzi 94,5; 2 Dondi 60; 3 Iaquinta 53,5; Gruppo E2SC/SS: 1 Faggioli 120; 2 Maroni 79: 3 Di Caro 72. E2SC/SS Moto: 1 Di Caro 60; 2 Torsellini 35; 3 Golin 25.5.

Calendario Super Salita

9 maggio - 11 maggio 54° Trofeo Vallecamonica; 6 giugno - 8 giugno 74ª Trento Bondone; 27 giugno - 29 giugno 64ª Coppa Paolino Teodori; 18 luglio - 20 luglio 29ª Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro; 1° agosto - 3 agosto 60ª Rieti Terminillio; 22 agosto - 24 agosto 60ª Trofeo Luigi Fagioli; 5 settembre - 7 settembre 67ª Monte Erice.