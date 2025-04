Automobilismo. Slalom di Gambarie, weekend ok per la New generation

Una vettura del Team New Generation Racing presente a Gambarie

Buon fine settimana quello vissuto dalla New Generation Racing che ha archiviato in maniera considerevole la gara di Gambarie nella giornata di domenica scorsa, 27 aprile.

Il 9⁰ Slalom di Gambarie è stato valido per il Campionato Italiano Slalom, per il Trofeo Bicilindriche e per il Challenge Slalom Calabria e ha visto i sei portacolori della Scuderia Catanzarese raccogliere dei buoni risultati, tra podi conquistati e altri sfiorati per un nulla.

Dopo la consueta ricognizione si sono disputate altre due manche di gara, dovendo poi saltare la terza per condizioni meteo avverse.

Nel gruppo N, podio sfiorato per Domenico Marchio che a bordo della sua Peugeot 106 di classe 1600 si è piazzato quarto e ha mancato il podio per poco. Una gara dove sicuramente Marchio avrebbe voluto un altro risultato, ma allo stesso tempo questa gara sarà l'occasione per far ripartire più forte di prima il pilota di Tiriolo verso i risultati a cui è abituato.

Nel gruppo A, secondo posto in classe 1150 per il giovane Alberto De Gregorio a bordo della sua Fiat Seicento Sporting e con cui il Catanzarese ha sancito il debutto stagionale. Un buon podio per lo stesso e che sicuramente gli darà modo di poter crescere su più fronti.

Tra le E1 in classe 1600T, ottimo podio per Alfredo Rotella che ha agguantato un ottimo terzo posto di classe a bordo della sua Renault 5 GT Turbo. Quarto posto invece per l'altra R5 di Andrea Caroleo, che si è comunque ben comportato nella sua prima uscita.

Nella +2000 buona la gara di Rosario Scerbo che su Renault 5 GTT ha comunque dettato un buon ritmo, migliorando di manche in manche.

Tra le E2SH, secondo posto di gruppo e vittoria di classe 2000 per il catanzarese Cesare Leone a bordo della sua Fiat X1/9. Una gara comunque buona da parte di Leone che può rappresentare qualcosa di positivo, anche in vista delle prossime gare.