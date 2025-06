Sala gremita per l’incontro Lions sulla sclerosi multipla e la medicina di genere

Dialogo, partecipazione e impegno condiviso. Grande partecipazione di pubblico e ampia adesione dei club service per la Giornata Mondiale dedicata alla sclerosi multipla, organizzata dai Lions Club di Catanzaro e della Zona 24, con il patrocinio del Comune di Catanzaro. A renderlo noto il Lions.

"L’incontro - continua la nota - si è svolto nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili, registrando la presenza di tutti i Lions Club di zona, della Fidapa e di numerosi cittadini, a testimonianza di una sensibilità crescente verso un tema che tocca da vicino molte famiglie e pone importanti questioni scientifiche e sociali.

Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma, i lavori sono stati introdotti e moderati dal presidente del Lions Club Catanzaro Host, Pietro Maglio. Particolarmente apprezzata la lezione della dottoressa Caterina Ermio, direttore dell’U.O. di Neurologia del presidio ospedaliero di Lamezia Terme - Asp Catanzaro, che ha approfondito il tema della sclerosi multipla come malattia di genere, sottolineando le differenze che caratterizzano l’incidenza, l’evoluzione clinica e la risposta terapeutica tra uomini e donne.

La dottoressa Ermio ha risposto con precisione e chiarezza alle numerose domande provenienti dalla platea, alimentando un lungo e partecipato dibattito che ha contribuito a chiarire dubbi e a soddisfare molte curiosità.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti i rappresentanti dei club Lions della zona: per il Lions Club Catanzaro Themesa Roberto Iuliano, a nome del presidente Luciano Giacobbe; per il Lions Club Soverato e Versante Jonico delle Serre Giorgio De Filippis, in rappresentanza del presidente Giuseppe Pipicelli; e per il Lions Club Squillace Cassiodoro Carolina Ritrovato, che ha portato i saluti della presidente Caterina Scarpino.

Un contributo prezioso è arrivato anche da Rossella Barillaro, presidente della Fidapa di Catanzaro, che ha evidenziato come l’approccio alla sclerosi multipla debba fondarsi su una collaborazione ampia e condivisa fra istituzioni, club service e comunità: «Parliamo di una patologia complessa, che coinvolge soprattutto il sesso femminile e che richiede una forte unità di intenti per sostenere la ricerca, garantire l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica».

A chiudere i lavori, come da tradizione Lions, è stato il presidente di Circoscrizione Domenico Magro, che ha ringraziato tutti i club per l’impegno sinergico e la sensibilità dimostrata su un tema così delicato, confermando il pieno sostegno del Distretto 108 YA alle iniziative di divulgazione scientifica e di servizio a favore della comunità.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per la firma simbolica del patto di amicizia tra l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e i Lions Club della Zona 24, sancendo così un ulteriore passo avanti nel comune impegno al fianco delle persone affette da questa patologia".