San Giovanni in Fiore, consegnati due nuovi alloggi popolari

Continuano gli interventi per il recupero del patrimonio abitativo pubblico e per la valorizzazione del centro storico e della zona commerciale di San Giovanni in Fiore. Nella giornata di ieri l’Amministrazione comunale a guida Rosaria Succurro ha consegnato due nuovi alloggi popolari ad altrettanti nuclei familiari aventi diritto. A renderlo noto il comune di San Giovanni in Fiore.

"Sale dunque - continua la nota - a 54 il totale delle case assegnate da inizio mandato della Sindaca di Forza Italia, quindi con una media di oltre 200 beneficiari. È una risposta di rilievo che viene dal centrodestra alla grave emergenza abitativa a lungo trascurata.

Uno dei due appartamenti assegnati di recente è stato consegnato nel cuore del centro storico, nell’ambito del progetto di riqualificazione delle abitazioni abbandonate, con l’obiettivo di riportare vita e dignità in una delle aree più identitarie della città. L’altro alloggio, situato in via Roma, è stato assegnato a canone agevolato a una famiglia di sei persone, tra cui quattro figli.

«La casa – ha detto la Sindaca Succurro – è la base. È luce e speranza per una vita dignitosa nella nostra terra. È questo che fa la politica sana, la politica vera, la politica che sta in mezzo alla gente e che garantisce i diritti fondamentali, a partire da quello all’abitazione».

La Sindaca ha poi sottolineato che il Comune continua a investire nella rigenerazione urbana e nel sostegno concreto alle famiglie più deboli, secondo «un modello di città inclusiva e solidale in cui nessuno deve restare indietro».