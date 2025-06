Crotone, presentata l’edizione 2025 del Kroton Jazz Festival

E’ stato un evento nell’evento, all’insegna della musica, quello che si è tenuto questa mattina nella Sala Margherita in occasione della presentazione dell’edizione 2025 del Kroton Jazz Festival.

Perché insieme alla presentazione degli artisti che animeranno il Festival, si sono esibiti in un apprezzato prologo Raffaele Zumpano, Raffaele Rizza e Davide Calabretta, interpreti dei Deda World quartet, una delle band che esibirà durante la kermesse.

Una edizione ricchissima quella che si prospetta dal 9 al 14 agosto di un evento che celebra la musica jazz, con artisti di fama nazionale ed internazionale in connubio con artisti del territorio.

Un parterre di oltre cinquanta artisti che si alterneranno tra il consolidato palcoscenico della Villa Comunale e il lungomare cittadino con nuove incursioni per un format in continua evoluzione.

A presentare l’iniziativa il sindaco Voce e il vice sindaco ed assessore allo Spettacolo Sandro Cretella.

“Il Kroton Jazz Festival è un appuntamento che è ormai parte integrante dell’estate crotonese. Una occasione per offrire alla cittadinanza e ai tanti turisti che visiteranno la nostra città un’esperienza musicale di altissimo livello” ha detto il sindaco Voce

“Il Kroton Jazz Festival si distingue per l’attenta selezione degli artisti offrendo al pubblico esibizioni di altissima qualità. Un evento che è pensato per valorizzare non solo la musica ma anche il territorio creando un legame profondo tra cultura, arte e tradizione” ha detto il vice sindaco Cretella.

Si parte il 9 agosto alla Villa Comunale con Chiara Civiello, artista raffinata, compositrice e polistrumentista. Al suo attivo collaborazioni con leggende della musica come Burt Bacharach, Tony Bennet, Pino Daniele e Sergio Cammariere.

Il 10 agosto sul lungomare cittadino si esibiranno i Funk Off, la più popolare Marchin’Band in Italia, fondata nel 1998.

L’11 agosto alla Villa Comunale i Deda World Quartet con Raffaele Rizza al sax, Raffaele Zumpano al piano, Davide Calabretta alla batteria e Giovanni De Sossi al contrabbasso. Un progetto musicale sintesi delle ricerche e delle esperienze dei quattro artisti.

Sempre l’11 agosto il quintetto della formidabile Francesca Tandoi, una delle figure più luminose del panorama jazz internazionale contemporaneo che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo considerata una pianista di primo livello, vocalist di grande stile, compositrice raffinata.

Il 12 agosto alla Villa Comunale si esibirà Salvatore Cauteruccio, fisarmonicista calabrese, artista eclettico di respiro internazionale con il suo progetto in quartetto dedicato ad Astor Piazzolla. Con lui Enzo Campagna alla chitarra classica, Roberto Musolino al basso acustico e Francesco Montebello alle percussioni.

Sempre il 12 agosto, appuntamento internazionale con il trio di Alfredo Rodriguez. Eleganza e virtuosismo distinguono il famoso pianista cubano che si è formato sotto l’ala di Quincy Jones.

Il 13 agosto alla Villa Comunale Elena Welch Quintet. Allieva di Stan Kenton ha arricchito la sua formazione al prestigioso Stanford Jazz Vocal Program con artiste del calibro di Madaline Eastman e Sheila Jordan.

Ancora il 13 agosto alla Villa Comunale il quartetto del popolarissimo Fabrizio Bosso con la partecipazione di Nico Gori. Un omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. Un vero e proprio viaggio che va dagli esordi fino all’ultima pubblicazione del 2004.

Il 14 agosto sul lungomare cittadino la Bandao, una delle realtà più vibranti del panorama musicale e sociale italiano. L’orchestra di percussioni più frizzante e popolare sul territorio nazionale, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del festival di Sanremo con Jovanotti.

Il Kroton Jazz Festival è organizzato dal Comune di Crotone e cofinanziato con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.