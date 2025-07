Al maestro Eduardo Delgado la cittadinanza onoraria di Crotone

Eduardo Delgado

Il 30 luglio alle ore 17 la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” ospiterà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Eduardo Delgado.

Il Consiglio Comunale, recependo la proposta della Giunta Comunale, ha deliberato di concedere la benemerenza ad uno dei più grandi pianisti internazionali. Eduardo Delgado è stato allievo ed erede spirituale di Vincenzo Scaramuzza, compositore crotonese al quale è stato intitolato il Teatro Comunale.

Il maestro è un pianista di fama internazionale, ha ricevuto tra gli altri il premio Vladimir Horowitz, tenuto recital in tutto il mondo, fondatore della Castle Green Historic & Cultural Society a Pasadena.

Delgado ha conservato un legame profondo con la città di Crotone come ha dimostrato, tra l’altro, nel concerto che ha tenuto la scorsa estate in città, rinnovando l’affetto e la vicinanza a tutta la comunità crotonese. L’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso accogliere come proprio “concittadino” un artista che è stato continuatore dell’insegnamento di Vincenzo Scaramuzza.

Successivamente alla cerimonia il maestro Delgado terrà un concerto, omaggio al maestro Vincenzo Scaramuzza, alle ore 20 presso il Museo di Pitagora organizzato dall’associazione Mousikè in collaborazione con la Fondazione D’Ettoris e il Comune di Crotone.