Cmff: quattro giorni di cinema, incontri, musica dal vivo e formazione

Quattro giorni di cinema, incontri, musica dal vivo e formazione per raccontare le nuove traiettorie dell’audiovisivo contemporaneo. Dal 28 al 31 luglio a Crotone torna il Calabria Movie Film Festival, la rassegna dedicata al meglio della cinematografia breve, giunta alla sua sesta edizione.

La rassegna, ideata da Luisa Gigliotti, Antonio Buscema e Matteo Russo è inserita nel cartellone estivo Crotone Summer 2025 promosso dal Comune di Crotone. E' quanto si legge in una nota dei promotori della rassegna,

"Protagonisti dell’edizione - prosegue la nota di presentazione - saranno, tra gli altri, Francesco Di Leva, Francesco Costabile, Gianluca Fru del collettivo The Jackal, Violante Placido, Sarafine, Gemello, Martina Tinnirello e molti altri.

In giuria, l’attrice Aurora Ruffino, lo scenografo Gaspare De Pascali, il direttore della fotografia Emilio M. Costa e il regista e sceneggiatore Giacomo Triglia valuteranno i 14 cortometraggi in concorso, provenienti da tutta Italia e dall’estero, per una selezione che attraversa i temi dell’identità, della memoria e del cambiamento. A condurre le serate, per il secondo anno di seguito, l'attrice Liliana Fiorelli.

"Siamo orgogliosi - dichiara il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce - di ospitare anche quest’anno il Calabria Movie Film Festival, giunto alla sua sesta edizione.

Questo evento rappresenta non solo un appuntamento culturale di grande rilievo per la nostra città, ma anche un’occasione straordinaria per promuovere la bellezza del nostro territorio. Il festival è ormai diventato un punto di riferimento per appassionati di cinema e professionisti del settore, contribuendo a rafforzare il legame tra cultura, identità e sviluppo locale. Ringrazio gli organizzatori, i volontari, gli artisti e tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile questa importante manifestazione."

Per il vice sindaco, Sandro Cretella "il Calabria Movie Film Festival è una straordinaria opportunità per valorizzare la nostra città come polo culturale dinamico e inclusivo. Ogni anno, questo evento riesce a coinvolgere le nuove generazioni, a creare spazi di confronto generando un impatto positivo anche sul piano turistico ed economico. Come amministrazione comunale, siamo felici di sostenere questa iniziativa che coniuga arte, formazione e partecipazione civica, contribuendo a costruire una comunità sempre più viva e attenta alle espressioni contemporanee del linguaggio cinematografico."

“Anno dopo anno - sottolinea la direzione artistica - Calabria Movie cresce grazie a una comunità viva, curiosa e sempre più ampia. Questa sesta edizione è la più ambiziosa di sempre: abbiamo voluto scommettere sull’industria, sul talento emergente e sul potere trasformativo del cinema, non solo come linguaggio artistico ma come strumento di connessione tra persone, territori e visioni. Portare il futuro del cinema a Crotone non è solo una sfida, è una promessa”.

La selezione ufficiale presenta un mosaico di visioni forti e originali. I 14 cortometraggi in concorso affrontano temi cruciali come identità, relazioni, disuguaglianze sociali, memoria e trasformazione.

Tra i titoli in evidenza per la sezione nella sezione National & International troviamo: “C’è da comprare il latte” di Pierfrancesco Bigazzi, delicata riflessione su dignità e povertà quotidiana; “Love and chewing gum” di Arianna Di Stefano, sull’adolescenza e il desiderio al femminile; “Spine” di Kristina Panova, potente metafora visiva sul trauma e la guarigione; “Majoneze” di Giulia Grandinetti, provocazione ironica sull'identità di genere; “Transumanza” di Giovanni Bertoia, omaggio alla cultura rurale in via di estinzione. Spazio anche all’animazione, al surreale e alla sperimentazione, con opere come “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo; “The Procedure” di Chico Noras, e “Lovers’ story: fragment(s)” di Marta Irene Giotti. Nella sezione Corto in Calabria, dedicata alla produzione legata alla regione, emergono racconti intensi e radicati nel territorio: “Adia” di Alberto De Simone parla di ritorno e migrazione, “Laddove manchi” di Mauro Lamanna esplora l’assenza e il lutto, mentre “L’attesa dell’alba” di Giovanni Carpanzano è un inno simbolico alla rinascita. Infine, fuori concorso troviamo “Lucciole” di Pietro Pedrazzoli, sospeso fra il dramma e il thriller, racconta la storia di una metamorfosi: da uomo ad animale, e da animale a uomo.

Novità assoluta della sesta edizione è The Industry Club, che nasce come un hub professionale e creativo dedicato a chi scrive, dirige e produce cinema e audiovisivo.

Pensato per giovani autori, registi e produttori, ma anche per chi già lavora nel settore, si configura come un laboratorio di formazione, scambio e confronto tra nuove voci e professionisti affermati. Unico evento business in Calabria dedicato al comparto audiovisivo, The Industry Club rappresenta un’opportunità concreta per far nascere idee, sviluppare progetti e creare connessioni dirette con il mercato. Un format innovativo, strutturato in 5 giornate di formazione intensiva, 1 giornata di networking con oltre 15 realtà industriali e infine un Pitching Day esclusivo in riva al mare, il 31 luglio, dove i 18 progetti selezionati verranno presentati a produttori, broadcaster e decision maker.

Il format è diviso in Shorts to Future (da corti a opere prime); Calabria Showcase (lungometraggi legati al territorio) e infine Pitch My Series (serie Tv da tutta Italia, di ogni genere. The Industry Club, nelle passate edizioni ha accompagnato oltre 20 progetti in fase di sviluppo, alcuni dei quali oggi sono entrati in produzione anche grazie al sostegno della Calabria Film Commission. Tra i decision maker di questa edizione: Martina Anselmeti di Kino Produzioni, Flora Ciccarelli di Colorado, Davide Cogni di CrossProduction, GiuliaRosa D’Amico di Mompracem, Angelo Florio di Mediaset Fiction, Martina Migliorini di Viola Film, Federica Pezzullo di Rai Fiction, Simone Ruocco di Notorious, Flaminia Scarpino di WildSide.

L’edizione prende ufficialmente il via alle ore 10.30, presso l’Hub Antica Kroton, con la prima giornata di Shorts to Future, il percorso formativo dedicato a sei autori emergenti selezionati. A guidarli nella sessione inaugurale di mentoring sarà Maurizio Amendola, in un incontro riservato ai partecipanti ma aperto anche al pubblico accreditato, segnando così l'inizio del programma Industry del festival.

Nel pomeriggio, alle 18.30 al Baiacabana avrà luogo il talk Behind the scenes: Visioni e spazi. Protagonista dell’incontro sarà Gaspare De Pascali, che condurrà una riflessione sul rapporto tra linguaggio cinematografico e spazio visivo, offrendo uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte della creazione filmica. La serata si anima a partire dalle 20.30 nella Villa Comunale, cuore delle proiezioni e degli incontri con il pubblico. La conduttrice Liliana Fiorelli introduce la proiezione speciale del film “Familia” di Francesco Costabile, alla presenza del regista e dell’attore Francesco Di Leva, recentemente premiato con il David di Donatello come miglior attore non protagonista proprio per questa interpretazione.

Il film, un intenso melodramma nero, affronta con sensibilità i temi della violenza domestica – sia psicologica che fisica – e le fragilità dei sistemi di assistenza, offrendo uno spaccato crudo e potente del disagio familiare contemporaneo. L’appuntamento si inserisce nella sezione “Panorama Italia”, che ogni anno propone lungometraggi significativi del cinema contemporaneo A concludere la prima serata, la proiezione fuori concorso del cortometraggio Lucciole di Pietro Pedrazzoli.

Alle 10.30 si torna all’Hub Antica Kroton per il secondo giorno di Shorts to Future, con una nuova sessione di mentoring condotta da Marco Mingolla. Nel pomeriggio, alle 18.30, al Baiacabana, spazio al mondo seriale con Focuseries: Pesci Piccoli 2, un talk con Frù (The Jackal) e l’attrice Martina Tinnirello moderato dalla giornalista Chiara Del Zanno. Alle 20.30 l’inizio delle proiezioni in concorso. Si comincia con C’è da comprare il latte di Pierfrancesco Bigazzi (17 min), Love and Chewing Gum di Arianna Di Stefano (13 min), The Procedure di Chico Noras (11 min), Oro e Contanti di Luca Buzzi (19 min) e Laddove Manchi di Mauro Lamanna (15 min). A seguire, un talk con gli ospiti Frù e Martina Tinnirello, affiancati da Sarafine e Gaspare De Pascali. A mezzanotte, l’appuntamento si sposta all’Anima Beach Club con il party Cult x Calabria Movie, animato dal dj set di Sarafine.

La terza giornata si apre alle 10.30 presso l’Hub Antica Kroton, con il terzo incontro di Shorts to Future. Questa volta il mentoring sarà affidato ad Aaron Ariotti. Alle 18.30, appuntamento al Baiacabana con la masterclass “Nice To Meet You” condotta dall’attrice Violante Placido, che racconterà il suo percorso artistico e le sue esperienze tra cinema, musica e teatro.

La serata prosegue alle 21 alla Villa Comunale, sempre presentata da Liliana Fiorelli, con le proiezioni dei corti in concorso: Una notte ancora di Carmelo Segreto (20 min), Pinocchio Reborn di Matteo Cirillo (12 min), Nonostante tutto di Simone Guarany (11 min), Lovers’ Story: fragment(s) di Marta Irene Giotti (20 min), e L’attesa dell’alba di Giovanni Carpanzano (10 min), in concorso nella sezione Corto in Calabria. Ospiti della serata: Violante Placido, Aurora Ruffino ed Emilio M. Costa.

La giornata conclusiva si apre alle ore 10 al Lido degli Scogli con il Pitching Day di The Industry Club, momento clou dove i 18 autori selezionati presenteranno i propri progetti a produttori, broadcaster e decision maker. Evento riservato ai soli accreditati. Alle 16, sempre al Lido degli Scogli, la Fondazione Calabria Film Commission dialoga con i produttori presenti durante l’incontro Cinema e Sviluppo Territoriale.

Alle 18.30, al Baiacabana, si svolgerà il talk “For the Women” con la partecipazione di Liliana Fiorelli, Francesca Zimatore, Giulia Rosa, Vincenza Gallo e Luisa Gigliotti, in collaborazione con Mujeres Nel Cinema, Kairos e DonnexStrada. Alle 21 alla Villa Comunale, le ultime proiezioni in concorso: Transumanza di Giovanni Bertoia (15 min), Majoneze di Giulia Grandinetti (22 min), Spine di Kristina Panova (15 min) e Adia di Alberto De Simone (14 min), quest’ultimo in concorso nella sezione Corto in Calabria. A seguire, la cerimonia di premiazione. A mezzanotte, gran finale con It’s a Wrap Party al Mara Kalos, con il live di Gemello.

Non mancherà lo spazio dedicato ai più piccoli, con CineKids, un’area pensata per bambini e famiglie che sarà allestita presso la Villa Comunale come un vero e proprio villaggio del cinema in miniatura. Il programma prevede la proiezione quotidiana di una selezione di cortometraggi di animazione, italiani e internazionali, scelti per stimolare la fantasia e la curiosità dei più giovani. L’area sarà arricchita da un trucco bimbi tematico, ispirato ai grandi personaggi del cinema, e da una VR experience pensata per far vivere in prima persona la magia della settima arte.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Kairos Società Cooperativa e DaMe nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico, stimolandone l’immaginazione e la creatività fin dalla tenera età (età consigliata dai 4 ai 12 anni).

La copertina di questa edizione è firmata da Antonio Aricò, designer calabrese di fama internazionale. Protagonista del manifesto è una Medusa pop dai colori vibranti, che unisce stile naïf e cultura mediterranea. L’opera omaggia la Magna Grecia e simboleggia l’identità calabrese in chiave contemporanea. Aricò ha curato anche il merchandising ufficiale, prodotto da Naffintusi Srl.

Anche quest’anno - conclude la nota di presentazione - il premio per la miglior regia - che consiste in una pregiata scultura raffigurante la regione Calabria in oro 24 carati - è realizzato dall'orafo e scultore Antonio Affidato".