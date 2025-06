AttorInCorso in scena al Teatro Auditorium Unical per gli esiti di fine anno

La location è sempre il Teatro Auditorium Unical dell’Università della Calabria, luoghi in cui l’associazione da anni propone attività destinate alla comunità studentesca e non solo. Prima tappa, il 10 giugno ore 20:30. In scena i ragazzi del laboratorio teatrale per studenti Unical. Lo spettacolo è “Delitti esemplari” di Max Aub, liberamente riadattato da Matteo Lombardo, che ha condotto un percorso affascinante incentrato sulla maschera neutra. Un anno importante per Lombardo e AttorInCorso, già vincitori tra settembre e novembre dei premi nazionali Scaramouche, organizzato da Icra Project di Michele Monetta e Lina Salvatore, e Giovani realtà del Teatro organizzato dalla civica Nico Pepe di Udine, con lo spettacolo Vurrìa, scritto e diretto da Lombardo.

Lo scorso 16 maggio, la manifestazione “Libri aperti” in memoria di Maurizio Mari, organizzata da Gabriele Bernaudo, Luca Gelsomino e Lucia Catalano, ha coinvolto molte scuole del territorio, segno che AttorInCorso ha da sempre una naturale propensione, non solo verso il mondo universitario ma anche verso quello scolastico e quello dei giovani in generale, avendo all’attivo nel 2025 otto laboratori destinati alle diverse fasce d’età.

Ecco perché “Delitti esemplari” sarà solo il primo dei tre esiti pensati dall’associazione, i prossimi, di cui avremo notizie più avanti, si terranno il 26 giugno e il 10 luglio.

In scena il 10 giugno gli allievi: Antonio Belmonte, Veronica David Ribeiro, Alice Falbo, Anna Grano, Fabrizio Molinari, Gabriely Robinson, Antony Russo, Marco Settimo, Federica Surace, Arturo Valentini. Il calendario dettagliato degli eventi sarà presto disponibile sui canali ufficiali dell’associazione.